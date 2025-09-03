Путин назвал место России в мировой экономике

Путин: Россия входит в четверку стран мира по паритету покупательной способности

Россия в настоящее время входит в четверку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР, сообщает пресс-служба Кремля.

Он обратил внимание, что в мире есть такие экономические гиганты, как Китай и Индия.

«Наша с вами страна входит в четверку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности», — сказал глава государства.

Также он отметил, что эти данные являются расчетами международных организаций.

До этого Путин поручил до 1 октября разработать план структурных изменений в российской экономике. В соответствующем документе говорится, что план должен предусматривать несколько основных направлений, в частности, изменение структуры занятости, изменение структуры потребления, повышение качества инвестиционного климата, повышение уровня технологического развития экономики РФ, трансформацию структуры и формирование нового качества внешней торговли и повышение эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности.

Ранее Путин заявил, что экономика России растет не только за счет оборонки.