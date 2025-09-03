На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал место России в мировой экономике

Путин: Россия входит в четверку стран мира по паритету покупательной способности
true
true
true
close
Shutterstock

Россия в настоящее время входит в четверку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР, сообщает пресс-служба Кремля.

Он обратил внимание, что в мире есть такие экономические гиганты, как Китай и Индия.

«Наша с вами страна входит в четверку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности», — сказал глава государства.

Также он отметил, что эти данные являются расчетами международных организаций.

До этого Путин поручил до 1 октября разработать план структурных изменений в российской экономике. В соответствующем документе говорится, что план должен предусматривать несколько основных направлений, в частности, изменение структуры занятости, изменение структуры потребления, повышение качества инвестиционного климата, повышение уровня технологического развития экономики РФ, трансформацию структуры и формирование нового качества внешней торговли и повышение эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности.

Ранее Путин заявил, что экономика России растет не только за счет оборонки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами