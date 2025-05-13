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Путин заявил, что экономика России растет не только за счет оборонки

Путин: быстрый рост экономики РФ обеспечен не только оборонной промышленностью
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Михаил Метцель/РИА Новости

Рост экономики Российской Федерации обеспечен не только оборонной промышленностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», сообщает ТАСС.

«У нас с вами получалось очень многое. Иначе не было бы 4,1% роста в позапрошлом году, 4,3% в [прошлом] году. Мы знаем, откуда этот рост. И это не только ВПК», — сказал глава государства.

Он отверг утверждения о том, что рост ВВП России обеспечивает именно оборонно-промышленный комплекс в контексте нужд специальной военной операции.

«Далеко не только ОПК. Не только оборонная промышленность, а все, о чем мы сейчас здесь говорили», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что экономический рост дают винодельческая отрасль, гостеприимство, высокие технологии и так далее.

«Это все огромный вклад в развитие экономики», — добавил он.

На этой встрече президент также заявил, что благодаря усилиям бизнеса экономика Российской Федерации демонстрирует устойчивость и развивается.

Ранее Путин назвал главный результат экономики России за последние годы.

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