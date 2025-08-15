Путин поручил разработать план структурных изменений в российской экономике

Президент РФ Владимир Путин распорядился до 1 октября разработать план структурных изменений в российской экономике. Соответствующий перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля.

В документе уточняется, что план должен предусматривать несколько основных направлений, в частности, изменение структуры занятости, изменение структуры потребления, повышение качества инвестиционного климата, повышение уровня технологического развития российской экономики, трансформация структуры и формирование нового качества внешней торговли и повышение эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности.

При этом ответственным за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Кроме того, Путин поручил правительству проработать идеи по созданию новой национальной модели торговли.

31 июля президент России подписал закон о платформенной экономике, регулирующий деятельность цифровых платформ, которые являются посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность оплаты товаров, работ или услуг.

Ранее Путин указал на серьезную проблему российской экономики.