США и Россия обсуждали энергетические сделки, направленные на достижение мира

Reuters: Россия и США обсуждали энергетические сделки для достижения мира

Официальные лица США и России обсудили энергетические сделки во время переговоров об урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Правительственные чиновники США и России обсудили в кулуарах переговоров в этом месяце несколько энергетических сделок, направленных на достижение мира на Украине», — заявили пять источников агентства, знакомых с ходом переговоров.

По их словам, эти сделки, а также ослабление санкций были предложены в качестве стимула для того, чтобы побудить Москву согласиться на мир.

Официальные лица обсудили возможность участия Exxon Mobil ( ) в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1» и затронули перспективу приобретения Россией американского оборудования для проектов по производству СПГ, таких как Arctic LNG 2. Еще одна идея заключалась в том, чтобы США приобрели у России атомные ледоколы.

Переговоры об этом проходили во время поездки спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву и на саммите на Аляске 15 августа.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что РФ и США обсуждают возможность вместе работать на Аляске и в Арктике.

Ранее в США допустили, что Трамп примет сделку по Украине «в основном на условиях России».