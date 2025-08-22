В США допустили, что Трамп примет сделку по Украине «в основном на условиях России»

Президент США Дональд Трамп считает, что для урегулирования конфликта на Украине придется принять сделку, основанную «преимущественно на условиях России». Об этом этом пишет американская газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По данным издания, глава Белого дома по-прежнему не склонен к оказанию давлению на Россию. Как отметили журналисты, это связано с тем, что президент США убежден в наличии большего числа рычагов давления на Украину и страны Европы.

«Он (Трамп — «Газета.Ru») давно считал, что Россия имеет преимущество в конфликте и ее нужно склонить к мирным переговорам. Украина же, с другой стороны, сильно зависит от США в плане поставок оружия и разведданных. Поэтому есть больше возможностей для давления, чтобы заставить ее согласиться на сделку», — сказал неназванный чиновник.

Накануне Трамп заявил, что в течение двух недель ситуация с процессом мирного урегулирования конфликта на Украине прояснится. По его словам, возможно, Вашингтону нужно будет действовать по-другому.

Ранее Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.