«Свет в конце тоннеля замаячил». Путин рассказал о встрече с Трампом и сотрудничестве с США

Путин: РФ и США обсуждают возможность вместе работать на Аляске и в Арктике

В пятницу Владимир Путин встретился в Сарове с молодыми специалистами атомной отрасли. Среди прочего президент России рассказал о перспективах диалога с США. Он отметил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом «замаячил свет в конце тоннеля» в отношениях Москвы и Вашингтона. По словам Путина, стороны поддерживают регулярные контакты, обсуждают нормализацию дипломатической работы и возможность совместных проектов в энергетике. Он особо подчеркнул интерес к сотрудничеству в северных широтах: развитию Арктической зоны и перспективам взаимодействия с США на Аляске.

Во время поездки в Нижегородскую область 22 августа президент России встретился с молодыми сотрудниками атомной отрасли, ответил на их вопросы о работе предприятий, перспективах науки и внедрении новых технологий. Владимир Путин интересовался условиями труда, мерами поддержки для молодых специалистов и отдельно подчеркнул важность развития социальной инфраструктуры в закрытых городах.

Путин отметил значение кадровой подготовки: «Без вас невозможно движение вперед». В рамках визита в закрытый город Саров президент вручил коллективу Российского федерального ядерного центра орден «За доблестный труд», подчеркнув вклад института в обеспечение обороноспособности и развитие энергетики.

В Сарове президент говорил не только о внутренней повестке, но и о внешней политике, прежде всего об отношениях с США. Он рассказал о диалоге с Америкой, дал оценку переговорам с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и обозначил перспективы сотрудничества в Арктике.

^«Начало восстановления отношений»

Президент РФ заявил, что российско-американские отношения достигли минимальной точки: «Отношения России и США на низком уровне, хуже, наверное, не было никогда». При этом он связал надежды на изменение ситуации с приходом Дональда Трампа: «С приходом президента Трампа… свет в конце тоннеля все-таки замаячил» (цитата по сайту Кремля).

Путин охарактеризовал саммит с Трампом 15 августа на Аляске как «очень хорошую, содержательную и откровенную встречу». По его словам, она затронула ключевые вопросы: «Мы обсудили и вопросы безопасности, и возможности восстановления экономических связей».

«Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, — это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», ― заявил Путин.

Однако он отметил, что многое зависит не от России: «Это зависит от наших, прежде всего, западных партнёров в широком смысле слова, потому что и Соединённые Штаты тоже связаны определёнными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока».

В то же время Путин уверен: «Лидерские качества действующего президента Трампа являются хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться. И надеюсь, что темп нашей совместной работы на этой площадке сохранится».

^Продолжение диалога

Путин сообщил, что последние переговоры не ограничились встречей на Аляске: «Контакты продолжаются на уровне наших министерств, ведомств, компаний». По его словам, обсуждения идут в практической плоскости и охватывают широкий спектр тем, включая дипломатию, энергетику и экономику.

Президент напомнил, что представители РФ и США встречались в Саудовской Аравии и Турции. Там обсуждались украинский конфликт, нормализация работы консульств и другие двусторонние вопросы. Путин особо отметил прямую связь с Трампом:

«Мы поддерживаем контакт напрямую, обсуждаем текущие вопросы».

По его словам, президент США несколько раз звонил ему лично, и такие переговоры помогают «обсуждать все сложные вопросы, даже те, которые раньше считались невозможными для диалога».

^^Арктика и Аляска: энергетика и технологии

^^

Отдельно Путин коснулся перспектив сотрудничества в северных широтах. «Мы обсуждаем, кстати говоря, и с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере. Причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске», ― сообщил Путин.

Он подчеркнул технологические возможности России: «Технологиями, которыми сегодня обладает Россия для работы в Арктике, не обладает больше никто в мире, и они представляют интерес для наших партнеров, в том числе и из Соединённых Штатов».

«Работа «Росатома» в Арктике имеет огромные перспективы, ― обратился Путин молодым специалистам. ― Эта зона и ваша работа там имеют огромную перспективу и очень хорошими темпами развиваются».

Президент считает, что Северный морской путь формирует новые транспортные возможности и должен стать глобальной логистической артерией.

^^Саммит на Аляске

^^

15 августа на военной базе Элмендорфа-Ричардсона на Аляске прошла первая за шесть лет полноформатная встреча президентов России и США. Обсуждались вопросы стратегической стабильности, урегулирования конфликта на Украине и восстановления двусторонних контактов. По итогам стороны заявили о «существенном прогрессе» и договорились продолжать диалог на уровне ведомств и бизнеса.

Путин сказал, что переговоры были «содержательными и откровенными». Он назвал их «полезными» и выразил уверенность, что они станут основой для дальнейшего взаимодействия. Трамп так же остался доволен встречей и заявил, что США и Россия обсуждают «крупные сделки по экономическому развитию».