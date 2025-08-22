На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия приостановила поставки газа в Армению

«Газпром Армения»: подачу газа из РФ приостановили из-за аварийных работ
Стрингер/РИА Новости

Подача природного газа из РФ в Армению временно приостановлена из-за аварийных работ на газопроводе в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».

Поставку газа приостановили ровно на сутки до окончания необходимых работ.

«В связи с необходимостью аварийно-восстановительных работ на транзитном газопроводе «Красный Мост — Севкар — Берд» на территории Грузии будут временно приостановлены поставки газа в Армению», — говорится в сообщении.

В прошлый раз аналогичная ситуация произошла в конце июля. 24 июля компания информировала о временном прекращении поставок природного газа из России в Армению в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на территории Грузии в период с 24 по 26 июля. В этот период граждан обеспечивали газом за счет запасов, полученных от Ирана.

До этого сообщалось, что Россия и Сербия обсуждают создание новых энергокоридоров, способных изменить логистику Юго-Восточной Европы. Ключевой проект — газопровод Сербия — Венгрия для поставок в Словакию и Австрию, что актуально после прекращения транзита через Украину.

Ранее Венгрия заявила о готовности получать газ из России даже при запрете ЕС.

