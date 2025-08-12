Россия запустит новые маршруты поставок газа в обход Украины

Россия и Сербия обсуждают создание новых энергокоридоров, способных изменить логистику Юго-Восточной Европы. Как выяснили «Известия», ключевой проект — газопровод Сербия — Венгрия для поставок в Словакию и Австрию, что актуально после прекращения транзита через Украину.

Одновременно Москва, Белград и Будапешт проводят финансовую оценку нефтепровода мощностью 3 млн т/год, который соединит Сербию с трубопроводом «Дружба».

Сербия открыто заявляет о планах наращивать импорт российского газа, доля которого в 2024 году достигла 93%. Источник в правительстве республики подтвердил: «Сотрудничество с «Газпромом» по новым маршрутам, включая Венгрию, усилит нашу роль транзитера». Поставки по «Балканскому потоку» (продолжение «Турецкого потока») в первом полугодии 2025 года выросли на 7%, до 8,3 млрд м³, став единственным каналом трубопроводного газа РФ в ЕС после остановки других маршрутов.

Несмотря на давление ЕС и санкции против сербской NIS (44,85% акций у «Газпром нефти»), Белград намерен продолжить энергосотрудничество с Москвой. В минэнерго Сербии подчеркивают: «РФ — надежный партнер, мы проводим суверенную политику». Для нефтепровода Нови-Сад — Сегед уже подписано межправительственное соглашение с Венгрией, запуск планируется к 2027 году. Проект сократит зависимость от хорватского транзита, где возможны сбои из-за санкций.

Параллельно в Сербии готовится либерализация газового рынка, что может снизить долю «Газпрома». Ведутся переговоры с Азербайджаном о поставках 1 млрд м³ газа и изучается вариант с американским СПГ. Однако эксперты предупреждают: диверсификация рискует оставить Сербию без транзитных доходов и создать дефицит газа внутри страны.

Ранее в Сербии назвали условие для поддержки санкций ЕС против России.