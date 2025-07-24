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Венгрия заявила о готовности получать газ из России даже при запрете ЕС

Сийярто: Венгрия готова искать решения с РФ в случае запрета ЕС на покупку газа
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Венгрия совместно с российскими энергетическими компаниями будет искать альтернативные пути поставок в случае, если ЕС введет запрет на импорт российского газа. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто в интервью ТАСС.

Министр отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) провел встречи с руководителями крупнейших российских энергетических компаний. По словам Сийярто, он убедился в их готовности продолжать поставки газа в Венгрию, даже если Евросоюз попытается этому помешать.

«Так что решение придется искать, иначе безопасность венгерских поставок окажется под угрозой», — отметил он.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что европейские чиновники и представители бизнеса ищут способ реализовать план Еврокомиссии по запрету импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России по существующим договорам. Этот план они хотят реализовать к концу 2027 года.

По данным агентства, введение прямых санкций против РФ в газовой отрасли было исключено, поскольку для их одобрения необходимо согласие всех государств — членов ЕС. А этого невозможно добиться из-за вето, которое наложили Венгрия и Словакия на подобные санкции.

Вместо этого ЕС может ввести запрет на поставки газа через установление нулевой квоты — меры, для принятия которой достаточно большинства голосов. В публикации говорится, что это якобы позволит европейским компаниям ссылаться на форс-мажор для расторжения контрактов с российскими поставщиками.

Ранее в ЕС заявили, что еще не введенный запрет на покупки газа из РФ нужно сохранить после конца СВО.

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