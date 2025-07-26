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Россия возобновила подачу газа в Армению

Подача природного газа из России в Армению возобновлена после аварийных работ
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Максим Богодвид/РИА Новости

Возобновлены поставки природного газа из Российской Федерации в Республику Армения после завершения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения».

«26 июля в 13:40 возобновилась подача природного газа в Армению, временно приостановленная в Грузии в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке «Казах-Сагурамо» транзитного газопровода «Северный Кавказ — Закавказье», — подчеркнули в пресс-службе.

24 июля компания информировала о временном прекращении поставок природного газа из России в Армению в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на территории Грузии в период с 24 по 26 июля. Тогда в »Газпром Армения» заверили, что газоснабжение потребителей будет осуществляться в штатном режиме, без каких-либо ограничений, за счет имеющихся резервов и поставок газа из Исламской Республики Иран.

Газопровод «Северный Кавказ — Закавказье», общей протяженностью 612 километров, проложен из России в Армению, проходя через территорию Грузии. Он был построен в 1988 году. Проектная мощность данного газопровода составляет 1,8 миллиарда кубических метров в год.

Ранее Армения начала переговоры о замещении газа из России.

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