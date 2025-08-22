На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юристы рассказали о новых правилах уплаты НДФЛ при работе из ОАЭ

«Ведомости»: РФ урегулировала с ОАЭ правила уплаты НДФЛ при работе из эмиратов
true
true
true
close
Shutterstock

Россия впервые четко урегулировала с ОАЭ вопрос уплаты НДФЛ с заработной платы, полученной при выполнении удаленной работы. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на юристов, занимающихся вопросами международного налогообложения.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения. Оно позволяет физическим и юридическим лицам двух стран дважды не платить налоги с одного и того же вида дохода в казну обоих государств. Соглашение также регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения.

В других подобных международных договорах не упоминалась удаленка, что привело на практике к случаям взимания подоходного налога сразу в двух странах.

До вступления в силу этого положения ставка НДФЛ на полученную от удаленной работы в России зарплату составляла 30%. Теперь нормы соглашения, касающиеся трудовых доходов «удаленщиков», будут идентичны положениям Налогового кодекса, ликвидируя возможные споры о фактическом месте выполнения трудовых функций.

Ранее сообщалось, что Минфин готовит смягчающие меры из-за частичной приостановки налоговых соглашений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами