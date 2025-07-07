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РФ ратифицировала договор с ОАЭ по налогообложению

Россия ратифицировала соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
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Ahmed Jadallah/Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Само соглашение было подписано в Абу-Даби 17 февраля 2025 года. Оно позволяет физическим и юридическим лицам двух стран не платить дважды налоги с одного и того же вида дохода в казну обоих государств.

Соглашение также регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения.

До этого Путин заявил, что лидера Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна ждут с визитом в Москве.

26 июня специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов рассказал «Газете.Ru», что ОАЭ подставили плечо России в самые сложные годы. Он поблагодарил Эмираты от лица всех российских предпринимателей за поддержку.

Ранее президент ОАЭ поздравил Путина с Днем России.

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