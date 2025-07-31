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Минфин работает над смягчением последствий от частичной приостановки налоговых соглашений

Минфин готовит смягчающие меры из-за частичной приостановки налоговых соглашений
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Министерство финансов РФ прорабатывает продление отдельных норм законодательства, которые направлены на смягчение для бизнеса негативных последствий частичной приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 странами. Об этом рассказал статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По его словам, отдельные нормы, срок действия которых истекает в текущем году, продлят.

«Мы уже приняли решение, что подготовим поправки в законодательство о продлении послабления по процентным доходам до 2030 года», — уточнил замминистра финансов.

Сазанов отметил, что по остальным нормам продолжаются дискуссии. При этом власти ждут «конкретных бизнес-кейсов» от деловых объединений, чтобы определиться с необходимостью продления.

7 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения.

Само соглашение было подписано в Абу-Даби 17 февраля 2025 года. Оно позволяет физическим и юридическим лицам двух стран не платить дважды налоги с одного и того же вида дохода в казну обоих государств.

Кроме того, документ регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения.

Ранее в кабмине РФ прокомментировали идею о вводе семейного налогообложения.

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