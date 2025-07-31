Минфин работает над смягчением последствий от частичной приостановки налоговых соглашений

Министерство финансов РФ прорабатывает продление отдельных норм законодательства, которые направлены на смягчение для бизнеса негативных последствий частичной приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 странами. Об этом рассказал статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По его словам, отдельные нормы, срок действия которых истекает в текущем году, продлят.

«Мы уже приняли решение, что подготовим поправки в законодательство о продлении послабления по процентным доходам до 2030 года», — уточнил замминистра финансов.

Сазанов отметил, что по остальным нормам продолжаются дискуссии. При этом власти ждут «конкретных бизнес-кейсов» от деловых объединений, чтобы определиться с необходимостью продления.

7 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения.

Само соглашение было подписано в Абу-Даби 17 февраля 2025 года. Оно позволяет физическим и юридическим лицам двух стран не платить дважды налоги с одного и того же вида дохода в казну обоих государств.

Кроме того, документ регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения.

Ранее в кабмине РФ прокомментировали идею о вводе семейного налогообложения.