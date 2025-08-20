В России выросли продажи электрокаров

«Автостат»: продажи электрокаров с пробегом в РФ выросли на 25% в июле

По итогам июля 2025 года суммарные объемы продаж электрокаров с пробегом в России увеличились на 25% в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 1268 единиц. Об этом сообщает «Автостат».

Положительная динамика в этом сегменте наблюдается не первый месяц. В мае продажи подержанных электрокаров в стране выросли на 5% год к году, в июне — на 15% (до более чем 1 тысячи единиц), а июльский результат оказался рекордным с января, пояснили аналитики.

Лидером по объемам продаж на вторичном авторынке оказался японский бренд Nissan, на его долю пришлось 37% от всех сделок в данном сегменте.

В этом году Минпромторг инициировал разработку методов испытаний настоящей мощности гибридов и электромобилей для начисления транспортного налога на них. В нынешней редакции Налогового кодекса РФ применяется устаревший подход, который принимает в качестве основы для начисления налога мощность двигателя в лошадиных силах и не учитывает автомобили с несколькими двигателями, указано в техзадании.

