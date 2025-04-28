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«АвтоВАЗ» представил широкой публике свой электрокар

«АвтоВАЗ» впервые показал широкой публике электромобиль Lada e-Aura
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Пресс-служба Правительства России

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» впервые показал широкой публике электромобиль Lada e-Aura. Новинку представили на выставке «ЭлектроТранс 2025» в Москве, пишет РИА Новости.

«Пока выставочный экземпляр, пытаемся ее до ума довести… Их две машины, сейчас еще собираем три», — поделился деталями представитель «АвтоВАЗа».

Судя по фото, электрокар, который показали на выставке, выполнен в черном цвете. В свою очередь салон обшит красной экокожей.

«АвтоВАЗ» пока не раскрывает сроки начала серийного производства Lada e-Aura.

В ноябре прошлого года компания «АвтоВАЗ» представила электрокар правительственной делегации. Тест-драйв Lada e-Aura тогда провел первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Электрическая Lada Aura получила трехфазный электромотор с мощностью 163 лошадиных силы. Новинка может разгонятся до 100 км/ч за восемь секунд и проехать 350 км без подзарядки. Автомобиль способен развить максимальную скорость — 150 км/ч.

Ранее в России выставили на продажу редкий ВАЗ-2110 с минимальным пробегом.

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