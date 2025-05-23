В России пересчитают мощность гибридов и электрокаров для налогообложения

В России будут начислять налог на электрокары и гибриды по их реальной мощности

Минпромторг инициировал разработку методов испытаний настоящей мощности гибридов и электромобилей для начисления транспортного налога на них, выяснила «Газета.Ru».

«Для определения максимальной мощности гибридных силовых установок необходима разработка специальной процедуры испытаний транспортного средства, которая позволит в стандартизованных условиях определять требуемый показатель с достаточной степенью точности», — отмечается в техническом задании на выработку предложений по стандартизации оценки мощности гибридов и электрокаров (документ есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Эта мера необходима для совершенствования их налогообложения, подчеркивается в документе. В нынешней редакции Налогового кодекса РФ применяется устаревший подход, который принимает в качестве основы для начисления налога мощность двигателя в лошадиных силах и не учитывает автомобили с несколькими двигателями, указано в техзадании.

В ведомстве отмечают, что максимальная мощность силовой установки не является простой суммой мощностей компонентов, входящих в её состав. Иными словами, нельзя просто складывать мощности двигателей.

Предложения по стандартизации оценки актуальной мощности гибридов и электромобилей должны быть выработаны до 25 ноября 2025 года.

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