На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России пересчитают мощность гибридов и электрокаров для налогообложения

В России будут начислять налог на электрокары и гибриды по их реальной мощности
close
frimufilms/freepik.com

Минпромторг инициировал разработку методов испытаний настоящей мощности гибридов и электромобилей для начисления транспортного налога на них, выяснила «Газета.Ru».

«Для определения максимальной мощности гибридных силовых установок необходима разработка специальной процедуры испытаний транспортного средства, которая позволит в стандартизованных условиях определять требуемый показатель с достаточной степенью точности», — отмечается в техническом задании на выработку предложений по стандартизации оценки мощности гибридов и электрокаров (документ есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Эта мера необходима для совершенствования их налогообложения, подчеркивается в документе. В нынешней редакции Налогового кодекса РФ применяется устаревший подход, который принимает в качестве основы для начисления налога мощность двигателя в лошадиных силах и не учитывает автомобили с несколькими двигателями, указано в техзадании.

В ведомстве отмечают, что максимальная мощность силовой установки не является простой суммой мощностей компонентов, входящих в её состав. Иными словами, нельзя просто складывать мощности двигателей.

Предложения по стандартизации оценки актуальной мощности гибридов и электромобилей должны быть выработаны до 25 ноября 2025 года.

Ранее «Газета.Ru» назвала шесть ушедших из России иномарок, которые обновили за рубежом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами