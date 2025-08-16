Ряд российских акций начал снижение после саммита РФ и США

Акции ряда компаний РФ на внебиржевых торгах снижаются после саммита РФ и США

Завершение российско-американского саммита на Аляске вызвало негативную реакцию на котировки ряда российских компаний в ходе внебиржевых ночных торгов в выходные дни. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что снижение затронуло акции таких компаний, как «Газпром», «Сбер», «Русал», «Новатэк» и «Яндекс».

Наибольшее падение к концу пятничных торгов продемонстрировали акции «Газпрома», опустившись на 4,74% до 135,77 руб. за акцию. Котировки «Сбера» снизились на 2,98%, достигнув 309,87 руб. за акцию. Бумаги «Новатэка» потеряли в цене 4,58%, упав до 1 215,8 руб. Акции «Русала» упали на 5%, до 34,86 руб. Стоимость акций «Яндекса» снизилась до 4 245 руб., что составляет снижение на 3,74%.

В завершение вечерней торговой сессии в пятницу, 15 августа, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) показал рост на 1,01%, достигнув отметки 3 007,35 пункта. Основная торговая сессия завершилась ростом индекса Мосбиржи на 1,17%, до 3 012,09 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,84%, достигнув 1 185,76 пункта.

15 августа на Аляске состоялись переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Американский лидер заявил, что достижение мирного соглашения на Украине в ходе встречи не произошло.

