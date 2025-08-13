В «СберИнвестициях» назвали самые доходные торговые идеи первого полугодия

Идея о покупке акций «Озон Фармацевтики» стала самой успешной в «СберИнвестициях»

Торговая идея о покупке акций «Озон Фармацевтики» принесла клиентам «СберИнвестиций» 48% прибыли за 22 дня, сообщает пресс-служба Сбера.

Таким образом эта идея стала самой успешной в «СберИнвестициях» в первом полугодии.

Также самыми успешными идеями стали покупка акций ГК «Пик» (цена выросла на 39,3% за 54 дня) и акций «Ленты» (рост на 37% за 95 дней).

Как отметила руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова, инвестиционные идеи аналитиков «СберИнвестиций» помогают существенно опережать рынок.

«Учитывая ситуацию на рынке, аналитики делали ставку на парные стратегии – одновременное открытие двух разнонаправленных позиций – лонг и шорт. Так удавалось компенсировать убыток от снижения одних бумаг прибылью от падения других», — сказала она.