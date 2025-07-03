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Путин указал на серьезную проблему российской экономики

Путин: низкий уровень роботизации промышленности в России — серьезная проблема
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что текущий уровень роботизации промышленности и экономики страны в целом является недостаточно высоким, что представляет собой серьезную проблему. Его слова приводит ТАСС.

По мнению президента, сложившаяся ситуация сдерживает развитие российской экономики и препятствует достижению более высокой производительности на отечественных предприятиях. Путин подчеркнул, что активное внедрение робототехники в ключевые секторы экономики должно стать одной из приоритетных задач для органов власти и профильных ведомств в ближайшем будущем.

Глава государства отметил, что широкое применение робототехники могло бы способствовать решению проблемы острой нехватки квалифицированных кадров. В частности, такое оборудование может быть полезно промышленным предприятиям. Кроме того, активное внедрение робототехники поможет снизить риски, связанные с обеспечением безопасности производственных процессов.

В апреле в ходе заседания Военно-промышленной комиссии президент Владимир Путин дал поручение активизировать производство робототехнических комплексов, боевых лазерных установок и безэкипажных катеров.

Ранее Минпромторг решил выдать по 319 млн рублей на каждый новый центр робототехники в РФ.

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