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Путин подписал закон о платформенной экономике

Путин подписал закон о регулировании деятельности цифровых платформ
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике, регулирующий деятельность цифровых платформ, которые являются посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность оплаты товаров, работ или услуг. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, перед допуском на маркетплейсы продавцы будут подлежать обязательной проверке через единые госреестры юрлиц и ИП, единую систему идентификации и аутентификации, а также другими способами, установленными правительством РФ. Упрощенный возврат некачественной продукции также предусмотрен. Для этого платформы обязаны предоставить гражданам техническую возможность связи с поставщиками.

Товары, обращение которых запрещено, не будут допускаться к продаже на маркетплейсах. Кроме того, устанавливается порядок применения скидок за счет продавца: они могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа должна его об этом проинформировать. Кроме того, вводится обязательная система досудебного рассмотрения жалоб (разрешения споров).

Кабмин установит правила формирования и ведения реестра посреднических цифровых платформ (ПЦП), определяющие в том числе состав включаемых в него сведений, условия и порядок их включения (исключения). Помимо этого, правительство сможет устанавливать дополнительные критерии отнесения цифровой платформы к ПЦП, в том числе в зависимости от количества российских интернет-пользователей. Кроме того, кабмин определит перечень сведений, которые будут проверяться оператором ПЦП, а также порядок проведения такой проверки.

Закон начнет действовать с 1 октября 2026 года.

До этого член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что мошенники начали звонить клиентам известных маркетплейсов для последующей кражи личных данных или получения доступа к банковским счетам.

Ранее сообщалось, что россияне возвращают до половины купленных на маркетплейсах обуви и одежды.

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