На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил проработать идеи по созданию новой модели торговли

Путин поручил до 1 октября проработать идеи по созданию новой модели торговли
true
true
true
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября проработать идеи по созданию новой национальной модели торговли. Соответствующий перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля.

В тексте документа сказано, что необходимо разработать при участии делового сообщества и представить предложения по формированию новой национальной модели торговой деятельности, которая предусматривает актуализацию регулирования розничной сетевой торговли в условиях развития платформенной экономики, в том числе в части, касающейся возможности применения платформенных технологий.

До этого президент РФ обратил внимание на то, что многие эксперты предупреждают о рисках чрезмерного охлаждения российской экономики и рецессии. Однако Путин заявил, что Банк России держит ситуацию на контроле.

По словам главы государства, ситуация с федеральным бюджетом устойчивая — ненефтегазовые доходы за восемь месяцев текущего года увеличились на 14% год к году, до 14,8 трлн рублей.

Ранее России вновь предрекли высокое место среди экономик мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами