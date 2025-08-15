Путин поручил проработать идеи по созданию новой модели торговли

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября проработать идеи по созданию новой национальной модели торговли. Соответствующий перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля.

В тексте документа сказано, что необходимо разработать при участии делового сообщества и представить предложения по формированию новой национальной модели торговой деятельности, которая предусматривает актуализацию регулирования розничной сетевой торговли в условиях развития платформенной экономики, в том числе в части, касающейся возможности применения платформенных технологий.

До этого президент РФ обратил внимание на то, что многие эксперты предупреждают о рисках чрезмерного охлаждения российской экономики и рецессии. Однако Путин заявил, что Банк России держит ситуацию на контроле.

По словам главы государства, ситуация с федеральным бюджетом устойчивая — ненефтегазовые доходы за восемь месяцев текущего года увеличились на 14% год к году, до 14,8 трлн рублей.

