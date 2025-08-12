Китайская компания станет косвенным совладельцем «М.Видео-Эльдорадо»

Один из крупнейших представителей китайского рынка интернет-торговли JD.com станет косвенным совладельцем «М.Видео-Эльдорадо». Об этом сообщает РБК.

Сделка будет оформлена после того, как JD.com купит немецкого ретейлера Ceconomy. Данная сделка предполагает поглощение Media-Saturn-Holding GmbH, которая имеет 15% акций «М.Видео».

В конце июля сообщалось, что бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М.Видео».

В январе сообщалось, что группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры с Промсвязьбанком о продаже бизнеса. По информации газеты «Коммерсантъ», сумма потенциальной сделки оценивается в 300 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что «М.Видео-Эльдорадо» сменит гендиректора.