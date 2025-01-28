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СМИ: «Промсвязьбанк» может купить «М.Видео-Эльдорадо»

«Ведомости»: «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о продаже
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры с «одним из банков» о продаже бизнеса. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, компания провела аудит и обсуждает возможное заключение сделки с «Промсвязьбанком».

В «М.Видео-Эльдорадо» отказались комментировать данную информацию.

По информации источников газеты «Коммерсантъ», сумма потенциальной сделки оценивается в 300 млрд рублей.

В декабре совет директоров O'KEY Group («О'Кей групп») принял решение продать бизнес гипермаркетов «О'Кей» в России менеджменту.

В O'KEY Group заверили, что магазины продолжат работать в обычном режиме, выполняя в полном объеме все обязательства перед покупателями, поставщиками, сотрудниками, кредиторами и другими заинтересованными сторонами.

Ранее молочный холдинг «ЭкоНива» перешел под контроль российской компании.

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