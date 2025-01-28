СМИ: «Промсвязьбанк» может купить «М.Видео-Эльдорадо»

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры с «одним из банков» о продаже бизнеса. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников издания, компания провела аудит и обсуждает возможное заключение сделки с «Промсвязьбанком».
В «М.Видео-Эльдорадо» отказались комментировать данную информацию.
По информации источников газеты «Коммерсантъ», сумма потенциальной сделки оценивается в 300 млрд рублей.
В декабре совет директоров O'KEY Group («О'Кей групп») принял решение продать бизнес гипермаркетов «О'Кей» в России менеджменту.
В O'KEY Group заверили, что магазины продолжат работать в обычном режиме, выполняя в полном объеме все обязательства перед покупателями, поставщиками, сотрудниками, кредиторами и другими заинтересованными сторонами.
Ранее молочный холдинг «ЭкоНива» перешел под контроль российской компании.