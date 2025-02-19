«М.Видео-Эльдорадо» сменит гендиректора

Бывший глава Natura Siberica Феликс Либ сменит Билана Ужахова на посту генерального директора «М.Видео-Эльдорадо». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей рынка бытовой техники и компании.

Отмечается, что кадровый вопрос будет рассмотрен на ближайшем совете директоров. Главным исполнительным директором компании по-прежнему остается Сергей Ли, рассказали источники.

Ужахов занял пост гендиректора «М.Видео-Эльдорадо» в августе 2022 года, сменив Алексея Сухова. До этого Ужахов входил в совет директоров сетей «М.Видео» и «Эльдорадо», с 2017 по 2020 год был гендиректором ПАО «М.Видео».

В январе газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры с Промсвязьбанком о продаже бизнеса. По информации источников газеты «Коммерсантъ», сумма потенциальной сделки оценивается в 300 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в энергетической компании «Т Плюс» сменился гендиректор.