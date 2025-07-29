Владислав Бакальчук войдет в руководство «М.Видео»

Бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М.Видео». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на рынке электронной коммерции.

«Бакальчук с группой приглашенных экспертов в количестве более 10 человек уже находится в активном диалоге с топ-менеджментом «М.Видео-Эльдорадо» и делится своим опытом и экспертизой по различным вопросам», — поделился собеседник агентства.

До этого «Лента.ру» сообщала, что Владислава Бакальчука проверят по статье о распространении недостоверной информации о российской армии.

По словам собеседника издания, Бакальчук подозревается в распространении фейков и дискредитации Вооруженных сил России и специальной военной операции (СВО) в его Telegram-канале. Он уточнил, что правоохранителям поступило соответствующее обращение. Редакция «Ленты.ру» располагает его копией.

Ранее РИА Новости сообщало, что развод Татьяны Ким и Владислава Бакальчука официально вступил в силу.