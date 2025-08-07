На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский рынок акций ускорил рост после сообщений о встрече Путина и Трампа

Рынок акций РФ прибавил более 4% на фоне новостей о встрече Путина и Трампа
Евгений Одиноков/РИА Новости

Российский рынок акций усилил рост и прибавил более 4% на фоне новостей о планах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести встречу в ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

По состоянию на 11:08 мск рублевый индекс Мосбиржи достиг 2882,97 пункта, увеличившись на 4,28%.

«На новостях индикатор добавил более 1% роста», — подчеркивается в материале.

6 августа в Москве с официальным визитом побывал специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф. Он провел переговоры с президентом РФ, в ходе которых стороны обсудили конфликт на Украине и перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Также во время встречи Путин отметил, что хотел бы встретиться с Трампом.

На следующий день помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что РФ и США договорились провести очные переговоры глав государств в ближайшие дни. Как он сказал, место встречи президентов уже согласовано, о нем объявят позже.

Ранее в США рассказали, к чему может привести встреча Путина и Трампа.

