Канцлер ФРГ призвал Словакию перестать блокировать очередной пакет санкций против РФ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал власти Словакии открыть путь к 18-му пакету европейских санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лишь одно государство не дало свое согласие на него (18-й пакет санкций против РФ. — «Газета.Ru»). Я настоятельно прошу Словакию и ее премьер-министра прекратить сопротивление и открыть путь к 18-му пакету санкций в рамках ЕС», — подчеркнул Мерц.

Кроме того, канцлер Германии адресовал короткое послание президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что «Европа не сдается».

9 июля информагентство TASR сообщало, что Словакия снова заблокировала принятие Евросоюзом (ЕС) 18-го пакета санкций против РФ.

При этом, по данным дипломатических источников агентства в ЕС, компромисс по пакету может быть найден в ближайшие дни.

Также глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна сообщал, что республика может заблокировать 18-й пакет санкций против России, если он не будет включать снижение верхнего предела цен на нефть из РФ.

Ранее Макрон пообещал, что европейцы не оставят Украину.