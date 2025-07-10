На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канцлер ФРГ призвал Словакию перестать блокировать очередной пакет санкций против РФ

Мерц: Словакии стоит открыть путь к 18-му пакету санкций против РФ
true
true
true
close
Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал власти Словакии открыть путь к 18-му пакету европейских санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лишь одно государство не дало свое согласие на него (18-й пакет санкций против РФ. — «Газета.Ru»). Я настоятельно прошу Словакию и ее премьер-министра прекратить сопротивление и открыть путь к 18-му пакету санкций в рамках ЕС», — подчеркнул Мерц.

Кроме того, канцлер Германии адресовал короткое послание президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что «Европа не сдается».

9 июля информагентство TASR сообщало, что Словакия снова заблокировала принятие Евросоюзом (ЕС) 18-го пакета санкций против РФ.

При этом, по данным дипломатических источников агентства в ЕС, компромисс по пакету может быть найден в ближайшие дни.

Также глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна сообщал, что республика может заблокировать 18-й пакет санкций против России, если он не будет включать снижение верхнего предела цен на нефть из РФ.

Ранее Макрон пообещал, что европейцы не оставят Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами