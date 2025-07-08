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Макрон пообещал, что европейцы не покинут Украину

Макрон: европейцы не покинут Украину, «коалиция желающих» — сигнал к этому
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в британском парламенте заявил, что европейцы «никогда не покинут Украину», и созданная «коалиция желающих» является к этому сигналом. Его слова приводит ТАСС.

Макрон подчеркнул, что всякий раз, когда Россия продвигается на Украине, то угроза якобы приближается к Европе. Он также отметил, что Европа не примет теории о том, что более сильный — прав.

«Эта коалиция стала сигналом, что европейцы никогда не оставят Украину», — заявил Макрон.

Президент Франции отметил, что Лондон и Париж будут добиваться прекращения огня и начала переговоров, чтобы достичь прочного мира.

7 июля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз координирует усилия с американскими сенаторами и готовится ввести «самые жесткие санкции» против РФ с 2022 года. По его словам, в том числе рестрикции затронут нефтяные доходы Москвы, а также российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают обходить ограничительные меры.

Ранее Трамп резко высказался о Путине.

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