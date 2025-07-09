На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Словакия снова заблокировала санкции ЕС против России

TASR: Словакия вновь наложила вето на 18-й пакет санкций ЕС против России
close
Yves Herman/Reuters

Словакия снова заблокировала принятие Евросоюзом (ЕС) 18-го пакета санкций против РФ. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

При этом, по данным дипломатических источников агентства в ЕС, компромисс по пакету может быть найден в ближайшие дни.

5 июля агентство сообщило, что Словакия заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России. По мнению премьер-министра республики Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику Словакии.

Напомним, план RePowerEU предполагает полный отказ от российского природного газа для стран — членов ЕС с 1 января 2028 года.

По словам Фицо, Словакия не поддержит эти санкции до тех пор, пока не получит ответы на вопросы, кто и каким образом будет ее защищать и компенсировать ей ущерб после остановки любых поставок газа из России.

До этого премьер республики заявлял, что в случае прекращения импорта газа из России в Европейский Союз, Словакия пострадает больше всех остальных стран. Он назвал возможный отказ ЕС от российского газа «выстрелом в собственное колено» и оценил данное решение как идеологически вредное.

Ранее Эстония пригрозила заблокировать новый пакет санкций против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами