Словакия снова заблокировала санкции ЕС против России

Словакия снова заблокировала принятие Евросоюзом (ЕС) 18-го пакета санкций против РФ. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

При этом, по данным дипломатических источников агентства в ЕС, компромисс по пакету может быть найден в ближайшие дни.

5 июля агентство сообщило, что Словакия заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России. По мнению премьер-министра республики Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику Словакии.

Напомним, план RePowerEU предполагает полный отказ от российского природного газа для стран — членов ЕС с 1 января 2028 года.

По словам Фицо, Словакия не поддержит эти санкции до тех пор, пока не получит ответы на вопросы, кто и каким образом будет ее защищать и компенсировать ей ущерб после остановки любых поставок газа из России.

До этого премьер республики заявлял, что в случае прекращения импорта газа из России в Европейский Союз, Словакия пострадает больше всех остальных стран. Он назвал возможный отказ ЕС от российского газа «выстрелом в собственное колено» и оценил данное решение как идеологически вредное.

Ранее Эстония пригрозила заблокировать новый пакет санкций против России.