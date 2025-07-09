Эстония пригрозила заблокировать новый пакет санкций против России

Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против России, если он не будет включать снижение верхнего предела цен на нефть из РФ. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Маргус Цахкна, передает ERR.

«Мы совершенно четко придерживаемся мнения, что снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень твердая позиция по этому вопросу», — заявил Цахкна.

По его словам, установление более низкого потолка цен на энергоресурсы из России должно стать самым сильным элементом нового пакета санкций.

Министр подчеркнул, что позиция его страны заключается в том, чтобы принять пакет санкций, предложенный Европейской комиссией в его первоначальном виде, и Таллин против желания некоторых стран смягчить его путем отмены нового ценового ограничения.

До этого вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что ЕС преодолеет вето Венгрии и Словакии по 18-му пакету санкций против России на этой неделе.

Ранее Макрон пообещал, что европейцы не оставят Украину.