В Петербурге запустили крупнейшее в РФ производство режущего инструмента

На заводе в Петербурге запустили крупное производство режущего инструмента

Крупнейшее в России производство режущего инструмента запустили на петербургском заводе «Вириал». Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

«Вириал» планирует выпускать до 6 млн твердосплавных сменных многогранных пластин и до 120 тонн заготовок твердосплавного инструмента в год, что сделает его крупнейшим производителем в стране. Некоторые из этих изделий не имеют аналогов в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным потребителями продукции завода станут предприятия, занимающиеся авиастроением, судостроением, двигателестроением, а также действующие в других отраслях промышленности.

15 апреля газета «Коммерсантъ» сообщила, что принадлежавшее «дочке» компании Bosch предприятие «БСХ бытовые приборы», которым сейчас управляет «Газпром бытовые системы», собирается снова открыть заводы немецкой фирмы в Санкт-Петербурге и возобновить производство.

Отмечается, что предварительную модель доходов и расходов проработали вплоть до 2035 года.

Ранее Путин открыл новый завод «компании — наследницы» IKEA.