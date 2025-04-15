Стало известно о планах по перезапуску заводов Bosch в Петербурге

Принадлежавшее «дочке» компании Bosch предприятие «БСХ бытовые приборы», которым сейчас управляет »Газпром бытовые системы», собирается снова открыть заводы немецкой фирмы в Санкт-Петербурге и возобновить производство. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В настоящее время компания ищет поставщиков сырья, создает прототипы техники, а также настраивает оборудование для перезапуска заводов. Отмечается, что предварительную модель доходов и расходов проработали вплоть до 2035 года. Более того, планируется ежегодно увеличивать мощности предприятия.

При этом в «БСХ бытовые приборы» и «Газпром бытовые системы» на запрос журналистов пока не ответили.

26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций российских филиалов Ariston и BSH Hausgerate под управление «Газпром бытовые системы». Согласно указу, «Газпром бытовые системы» получило 100% акций ООО «Аристон термо Русь» и 100% акций ООО «БСХ бытовые приборы». Указ вступил в силу с момента публикации.

Европейская внешнеполитическая служба осудила решение России. В ее заявлении подчеркивалось, что действия Москвы не соответствуют международному праву и подтверждают статус РФ как «непредсказуемого игрока» в экономике.

Ранее Путин открыл новый завод «компании — наследницы IKEA».