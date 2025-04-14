Путин открыл новый завод «компании — наследницы» IKEA

Президент России Владимир Путин 14 апреля в режиме видеоконференции поучаствовал в открытии трех лесопромышленных предприятий, включая новый завод компании «Слотекс», которая является владельцем одной из бывших фабрик IKEA. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства поздравил с этим событием сотрудников этих предприятий, всех, кто принимал участие в реализации данных проектов. Он отметил, что произошедшее стало хорошим и значимым событием для компаний, регионов, почти для всей отрасли. По его словам, «исключительно российские технологии и российское оборудование» были использованы при реализации некоторых проектов.

Во Всеволожске Ленинградской области состоялось открытие производства декоративного бумажно-слоистого пластика компании «Слотекс». Речь идет о покрытии для кухонных столешниц, фасадов мебели и отделочных материалов, которое заменит импортные аналоги. На рынке компания находится с 1990 года, в марте 2023 года компания стала одной из «преемниц» IKEA в РФ, осуществив покупку ее бывшего завода в Новгородской области.

В Калужской области открылся завод по выпуску древесностружечных плит (ДСП) компании «Ультрадекор ДСП». Особенность проекта состоит в том, что впервые без европейского оборудования в РФ начнут перерабатывать низкосортную древесину в древесностружечные плиты для производства отечественной мебели.

В подмосковном Чехове налажен выпуск упаковки для жидких пищевых продуктов формата TetraPak для длительного хранения молока, соков и вина. Предприятие заменит швейцарские компании, покинувшие российский рынок. В частности, там начнут производить форматы упаковки, которые ранее импортировались — 0,25 л, 0,33 л, 0,5 л и 2 л.

До этого Путин заявил о скором увеличении объемов производства полимеров в России.

Ранее Путин рассказал об открытии в РФ сотен новых заводов.