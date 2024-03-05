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Путин объяснил нежелание банков сокращать объемы жилищного строительства

Путин: российские банки не заинтересованы в снижении ипотечного кредитования

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российские банки заинтересованы в сохранении высоких объемов жилищного строительства, так как ипотечное кредитование для них выгодный бизнес. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы работников АПК в ходе визита в Ставрополь, передает ТАСС.

«Банки работают безупречно. Больше того — они как раз и не хотят, чтобы снижались объемы жилищного строительства, для них это хороший бизнес», — констатировал глава государства.

Вместе с тем, по словам Путина, финансовые регуляторы опасаются разгона инфляции из-за большого количества квартир, выдаваемых по льготной ипотеке.

«Это приходится тщательно регулировать», — отметил президент, добавив, что для сельской местности льготы на покупку жилья сохраняются.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов призывал сократить долю ипотеки на первичном рынке с 90 до 20-25%, чтобы обеспечить поддержку граждан, а не банков и застройщиков. Эксперты объясняли, что льготная ипотека привела к перекосам на рынке жилья. Однако девелоперы восприняли продление программ как позитивный сигнал для отрасли.

До этого стало известно, что на продление семейной ипотеки из бюджета РФ выделят около 260 млрд рублей.

Ранее в России резко выросла доля сделок без ипотеки.

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