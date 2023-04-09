Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе обсудит с правительством экономические вопросы. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Также Путин примет участие в мероприятиях в День космонавтики, говорится в сообщении.

Кроме того, как ожидается, глава государства проведет совещание с членами Совета безопасности РФ и ряд других рабочих встреч.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин на следующей неделе по традиции встретит Пасху в церкви.

7 апреля глава государства встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, а за день до этого он тет-а-тет пообщался с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В конце марта президент России проводил совещание с членами российского правительства, в ходе которого говорил о ситуации с инфляцией и безработицей в стране.