В СЦК раскрыли, сколько пшеницы с Украины было направлено в развивающиеся страны

В представительстве ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) рассказали, сколько тонн экспортированного с Украины продовольствия в рамках зерновой сделки были отправлены в страны с высоким, средним и низким уровнем доходов. Об этом сообщает ТАСС.

«По состоянию на сегодня общий объем экспорта зерна и другого продовольствия из украинских портов в рамках [черноморской] инициативы составил 8 284 220 тонн», — заявили в ООН.

Как указали во всемирной организации, 50% из данного объема направлено в страны с высоким уровнем дохода, 25% — в государства со средним уровнем дохода, а 24% — в страны с низким и ниже среднего уровнем доходов. При этом 1% продовольствия был отправлен в государства с «различным уровнем дохода».

«47% экспортируемой пшеницы приходится на развивающиеся страны», — добавили в представительстве.

Ранее президент России Владимир Путин выразил сожаление о том, что при заключении зерновой сделки в документах не уточнялось, какой объем продовольствия с Украины должен предназначаться развивающимся странам.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.