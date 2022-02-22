Зеленский заявил о необходимости полной отмены «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) новые санкции в отношений РФ должны включать полную остановку проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС.

«Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкции за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока — 2», — сказал он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой в ходе заседания Госдумы по ратификации договоров России с ДНР и ЛНР заявил, что из-за отсутствия политического опыта президент Украины Владимир Зеленский напоминает ему ребенка, играющего со спичками.