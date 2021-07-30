Российский туризм покажет в 2021 году небывалый рост

По мнению главы Ростуризма Зарины Догузовой, внутрироссийский туризм покажет в 2021 году небывалый рост и практически полностью восстановится до показателей 2019 года, сообщает ТАСС.

«По нашим данным, за первое полугодие в стране отдохнули 24,6 млн человек, что на 85% больше аналогичного периода прошлого года и всего на 5% меньше доковидного 2019 года», — рассказала Догузова.

Под этот показатель подпадают люди, которые провели в отелях хотя бы одну ночь. Догузова отмечает, что показатели внутрироссийского туризма восстанавливаются быстрее, чем в остальном мире.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить набранный темп. Рассчитываем, что внутренний туризм полностью восстановиться уже к концу этого года», — заявила Догузова.

Глава Ростуризма также назвала лидеров по количеству внутренних туристов.

«В первой десятке по темпам прироста также Ростовская область, Алтайский край, Севастополь, Чечня, Кабардино-Балкария и Сахалин», — рассказала Догузова.

Ранее Ростуризм объявил о продлении окна продаж путевок в рамках туристического кешбэка до 31 августа.