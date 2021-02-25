Рубль растет к доллару и евро

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Доллар и евро теряют к рублю на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара в начале торгов опускается на 15 копеек, до 73,39 руб.

Евро снижается на 7 копеек, до 89,38 руб.

Ранее ЦБ понизил курс доллара на 25 февраля.