Производство SSJ100 испытывает дефицит поставок импортных комплектующих

Производство самолетов SSJ100 «Объединенной авиастроительной корпорации» столкнулось со сбоями в поставках импортных комплектующих. Об этом cообщает газета «Известия», ссылаясь на источники.

Компания Honeywell не поставила детали вовремя, этот инцидент привел к увеличению сроков строительства новой техники, утверждают источники.

Для решения проблемы один из российских авиаперевозчиков самостоятельно закупает оборудование у производителей, минуя ОАК, рассказал источник в компании. При этом поставлять запчасти производителю он не может из-за санкционных рисков.

В ОАК утверждают, что поставщики не отказывались от сотрудничества.

Сейчас самолеты SSJ100 есть в парке 16 российских и зарубежных эксплуатантов, отметили в компании.

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