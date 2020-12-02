Производство SSJ100 испытывает дефицит поставок импортных комплектующих
Производство самолетов SSJ100 «Объединенной авиастроительной корпорации» столкнулось со сбоями в поставках импортных комплектующих. Об этом cообщает газета «Известия», ссылаясь на источники.
Компания Honeywell не поставила детали вовремя, этот инцидент привел к увеличению сроков строительства новой техники, утверждают источники.
Для решения проблемы один из российских авиаперевозчиков самостоятельно закупает оборудование у производителей, минуя ОАК, рассказал источник в компании. При этом поставлять запчасти производителю он не может из-за санкционных рисков.
В ОАК утверждают, что поставщики не отказывались от сотрудничества.
Сейчас самолеты SSJ100 есть в парке 16 российских и зарубежных эксплуатантов, отметили в компании.
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