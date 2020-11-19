Выплаты по больничным и родам с 2022 года будут оформляться по новому порядку

Выплаты по больничным листам и в связи с беременностью и родами с 2022 года можно будет получить без оформления дополнительных заявлений. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, передает ТАСС.

Отмечается, что средства будут получены напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Практика будет распространена на всю страну.

«Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не нужно», — уточнил премьер.

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