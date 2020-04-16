Глава Минэкономразвития лично проверил банки методом «тайный покупатель»

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников лично провел проверку банков на предмет выдачи льготных кредитов. Об этом он рассказал на странице в Instagram.

По его словам, предприниматели жалуются на отказы и ограничения в приеме их заявок. Мониторинг ситуации показывает, что выдача займов идет крайне медленно. Из 3,5 млрд обращений одобрено лишь 1,5 млрд. Выдано денег только на сумму около 400 млн рублей.

В связи с этим глава ведомства решил самостоятельно проверить, как проходит процедура оформления «нулевого» кредита. Под видом клиента он позвонил в два крупнейших российских банка. В одном ему сказали, что указ о льготных займах еще не вступил в силу, а в другом были готовы дать денег, но только в мае.

По итогам проверки Решетников поговорил с руководством банков. Он подчеркнул, что стабилизация российской экономики сейчас напрямую зависит от того, насколько будут исполняться поручения правительства в реальном секторе.

Ранее президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки бизнесу в условиях пандемии коронавируса. Льготные кредиты стали доступны не только малым предприятиям, но и средним и крупным.