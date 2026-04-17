«Поменялся бы с ними местами». Насмерть сбившему двух девочек водителю вынесли приговор

Суд приговорил к 17 годам колонии общего режима Михаила Слободяна, который в октябре 2025 года в Ревде сбил трех девочек, две из которых погибли. Кроме того, суд обязал его выплатить семьям жертв компенсацию в 16 млн рублей. Сам водитель заявлял о раскаянии, но такую сумму назвал «завышенной». По словам близких, перед трагедией, во время отпуска из зоны СВО, Слободян странно себя вел. В его крови обнаружили не только алкоголь, но и наркотики.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор Михаилу Слободяну, который в октябре 2025 года в Ревде Свердловской области, будучи пьяным, насмерть сбил на тротуаре двух девочек семи и девяти лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет в исправительной колонии общего режима»,

— объявили в инстанции.

Кроме того, в пользу семьи погибших сестер и еще одной пострадавшей девочки с мужчины взыщут 16 млн рублей. Также ему на три года запретили управлять автомобилем.

Как уточняет газета «Коммерсантъ», Слободяна признали виновным по двум уголовным статьям — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения» и «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств».

«Вторую статью ему вменили после ареста, когда силовикам пришла экспертиза его крови. <…> Употребив наркотические вещества и алкоголь, он сел за руль », — добавляет издание.

Также, по данным газеты, Слободян устроил аварию, когда находился в отпуске из зоны проведения спецоперации после полученного ранения. При этом по городу он ездил без водительского удостоверения, поскольку оно сгорело во время боевых действий.

Во время заседаний суда сам водитель полностью признал вину и извинился перед семьей сестер. По его словам, сама гибель детей стала для него «наказанием высшей меры», передает «Царьград».

«Я честен с Богом и обращусь к нему с единственной просьбой: минут 20 побыть в раю, чтобы найти там девочек и перед ними извиниться. Простите. Я бы ни секунды не сомневался и поменялся бы с ними местами»,

— заявил Слободян.

Тем не менее, по данным НТВ, услышав от адвоката потерпевших запрос о присуждении компенсации в 16 млн рублей виновник аварии отказался выплачивать деньги. Он назвал сумму «завышенной» и заявил, что не сможет ее выплатить.

На заседании 23 марта сестра обвиняемого Татьяна Маркина заявила, что у ее брата нет пристрастия к наркотикам и алкоголю и на учете у нарколога он не состоял, пишет kp.ru.

«Мой брат — справедливый, правильный человек, делающий все для семьи, для родных», — охарактеризовала она мужчину.

По ее словам, у Слободяна после аварии «голова была покалечена». При этом он помнит момент аварии, но не может объяснить, почему не затормозил:

«Психанул, нажал на газ, а потом было уже поздно».

Представитель пострадавших Дмитрий Кротов заявил, что Слободян хоть и признал вину, но «словно не испытывает эмоции» и не раскаивается.

Детали аварии

Трагедия произошла вечером 27 октября 2025 года. Слободян, находясь за рулем Lada, на высокой скорости вылетел на тротуар, сбив стоявших у магазина сестер и их 11-летнюю подругу. Две девочки погибли на месте, а третья с переломами обеих ног, ушибом головного мозга средней степени тяжести и шоком попала в реанимацию. По словам очевидцев, мужчина смог самостоятельно выйти из машины, но был настолько пьян, что не мог стоять на ногах, из-за чего его тоже забрали в больницу.

Мать погибших в ходе разбирательства рассказала, что в тот день впервые отпустила дочерей одних из дома.

«В день трагедии подруга сестер пришла к ним с ночевкой. Они уговаривали маму, чтобы она отпустила их в магазин — хотели купить себе сладостей. Тогда она видела своих дочерей живыми в последний раз», — пишет «Коммерсантъ».

Как рассказала сестра Слободяна, злополучный автомобиль был куплен для нужд СВО, а ее брат собирался перегнать его в зону боевых действий. У самого Слободяна после возвращения с фронта наблюдались резкие перепады настроения, а также трудности с ходьбой. За два дня до аварии он поругался с женой и ушел из дома, после чего жил в кемпинге. Позже, за несколько минут до аварии, его оттуда выгнали.

Жена виновника аварии Юлия подтвердила эту информацию. По ее словам, незадолго до трагедии он начал странно себя вести, был вечно раздражен и почти перестал жить дома.

«Он очень мало спал, очень мало ел. Я начинала ему говорить: «Пожалуйста, поешь, поспи, побудь со мной».

Он стал каким-то колючим, отталкивал меня постоянно, его раздражала вот эта моя гиперопека за ним»,

— добавила она.

Кроме того, ранее местные жители снимали на видео, как Слободян водил машину с бутылкой пива в руке, а также ехал на высокой скорости, нарушая ПДД.