18 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

18 апреля в мире отмечают Международный день радиолюбителя. В России празднуют День воинской славы, посвященный победе войск Александра Невского в Ледовом побоище. У православных христиан наступила Светлая суббота — заключительный день Пасхальной седмицы. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 18 апреля

* День победы русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере

Сегодня в России вспоминают победу русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. В историю это событие вошло как Ледовое побоище. Само сражение произошло 5 апреля 1242 года, но памятным днем стало 18 апреля из-за перевода дат со старого стиля на новый.

Сейчас многие воспринимают Ледовое побоище просто как дату из учебника отечественной истории. Однако для Руси эта победа имела колоссальное значение. Крестоносцы были вынуждены отступить от Новгорода и Пскова и отказаться от притязаний на русские земли.

Серов Владимир. Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища, 1945 г. Wikimedia Commons

* Международный день радиолюбителя

18 апреля свой праздник отмечают поклонники радиосвязи и радиоспорта. В этот день в 1925 году в Париже был основан Международный союз радиолюбителей. В то время радиосвязь воспринималась как чудо. Но и сегодня она не теряет своей актуальности, несмотря на развитие телевидения и интернета.

Профессиональная радиосвязь незаменима во многих сферах, в том числе связанных с безопасностью и обороной. Но известны случаи, когда и любительская радиосвязь играла важную роль при возникновении чрезвычайных ситуаций.

* Международный день памятников и исторических мест

Этот праздник отмечается с 1982 года по решению Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданного при ЮНЕСКО. Его задача — привлечь внимание к охране достопримечательностей и повысить их популярность. На данный момент в списке всемирного наследия ЮНЕСКО значатся 22 культурных и 11 природных объектов России. В этот день проходят конференции, посвященные сохранению памятников, экскурсии, лекции.

* День работников Гостехнадзора РФ

Профессиональный праздник отмечают инспекторы Гостехнадзора, которые контролируют исправность машин и техники на предприятиях и промышленных объектах.

Дата связана с событием 18 апреля 1958 года, когда в СССР был введен государственный надзор за техническим состоянием машинно-тракторного парка. Изначально задача органа сводилась к контролю за эксплуатацией сельскохозяйственной техники. Но со временем функции расширились, и с 1988 года Гостехнадзор начал регистрировать тракторы, прицепы и самоходные машины, находящиеся в личной собственности граждан.

* Международный день цирка

Этот праздник отмечается в третью субботу апреля с 2010 года. Сегодня многие цирки проводят уличные акции, карнавалы, выставки и устраивают Дни открытых дверей, чтобы подарить гостям немного чуда.

Дата появилась по инициативе Европейской цирковой ассоциации и Всемирной федерации цирка. Каждый год цирковые коллективы готовят к празднику премьеры программ. Кстати, в России старейшим считается Большой Санкт-Петербургский государственный цирк или, как его еще называют, — Цирк Чинизелли, открывшийся в 1877 году.

Забавные праздники 18 апреля День печенья в форме животных. Выпечку в форме зверюшек и птиц делали еще в древние времена. Достаточно вспомнить жаворонков или козуль, которых пекли на Руси. Со времен СССР в нашей стране популярно зоологическое печенье. Подобные традиции есть и в других странах. В 1983 году американский предприниматель Роберт Хармон предложил сделать 18 апреля Днем печенья в форме животных. День независимости владельцев домашних животных. В этот юмористический праздник хозяева домашних животных «отдыхают» от расписания своих любимцев. По замыслу создателей праздника, сегодня можно выбрать самому время кормления и выгула четвероногого друга.

Что отмечают в разных странах 18 апреля

День независимости — Зимбабве. В XVIII веке территория этой африканской страны была захвачена английскими колонизаторами. Африканцы долго боролись против расистского режима, но независимость страна получила только 18 апреля 1980 года. С тех пор эта дата — большой национальный праздник. В стране в этот день проходят парады, фестивали и фейерверки.

День изобретений — Япония. Праздник приурочен к введению первого патентного закона в стране в 1885 году. Среди известных изобретений японцев — QR-код, телефон с камерой, палка для селфи, лапша быстрого приготовления и квадратные арбузы.

День благодарности электромонтеру — США. Эта профессия очень уважаема в США. В 1960-х ей посвятил песню кантри-певец Глен Кэмпбелл. Произведение попало в список 500 величайших песен всех времен. После урагана «Сэнди» в 2012 году правительство США учредило отдельный праздник в честь электромонтеров, внесших большой вклад в ликвидацию последствий стихии.

Религиозные праздники 18 апреля

* Суббота Пасхальной недели

Продолжается Светлая седмица — неделя после Пасхи. В храмах проходят праздничные богослужения и крестные ходы, а Царские врата двустворчатые двери напротив престола в алтаре остаются открытыми до вечера. В этот день после литургии происходит раздача артоса — освященного хлеба на закваске, который всю неделю стоял перед алтарем. Светлую субботу, как и всю Пасхальную седмицу, следует провести со светлыми помыслами и в благих делах.

* День перенесения мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси

Святитель Иов жил в XVI — XVII веках. Он принял монашество в Старицком Успенском монастыре, в период правления Ивана Грозного был возведен в сан архимандрита, потом стал настоятелем Симонова Успенского монастыря в Москве, и позже — Новоспасского.

В 1589 году Иов стал первым патриархом Московским и всея Руси. До старости он совершал Божественную литургию, читал наизусть Евангелие. Иов застал конец династии Рюриковичей и Смутное время, в 1605 году предал анафеме Лжедмитрия и его союзников. После смерти Бориса Годунова слуги Лжедмитрия ворвались в Успенский собор, чтобы убить патриарха. Он вытерпел все муки и в итоге был сослан в Старицкий Успенский монастырь. В 1607 году святитель Иов скончался.

В 1652 году мощи патриарха перенесли в Успенский собор Московского Кремля. Канонизировали святителя Иова в 1989 году.

* День памяти святых Агафопода и Феодула

Святые мученики Агафопод и Феодул жили на территории Греции в конце III — начале IV веков. Оба они были праведными христианами, обращали язычников к вере в Христа Спасителя и обладали чудотворной силой: исцеляли больных. Во время гонений на христиан они были схвачены, брошены в темницу и казнены.

Народные праздники 18 апреля

Федул Ветреник

На Руси сегодня чтили память святых Агафопода и Феодула. В народе праздник получил название Федул Ветреник, так как в этот день, согласно многолетним наблюдениям, в полях поднимался сильный ветер. Ходила даже поговорка: «Настал Федул — ветер подул».

С ветром было связано много примет и обычаев. Так, на праздник было принято проветривать избы после долгой зимы.

К этому дню просыпались сверчки, бабочки и божьи коровки. Крестьяне следили за снегом в оврагах: если его осталось немного, пора было начинать пахоту.

Именины 18 апреля

* Алексей;

* Марк;

* Николай;

* Платон;

* Семен.

Приметы: что можно и нельзя делать 18 апреля

Приметы о погоде

Подул южный ветер — лето будет теплым и влажным.

Ветер дует сильный, в одном направлении — тепло будет стабильным.

Ветер поднялся только к полудню — скоро погода изменится.

Ветер сильный, с резкими порывами — в мае будет много дождей.

Что можно делать 18 апреля

* Посетить церковную службу.

* Устраивать застолья и ходить в гости, радоваться и веселиться.

* Совершать добрые дела, помогать нуждающимся.

* Начинать новые дела. Пасхальная неделя — символ обновления, поэтому в субботу можно запускать проекты.

Что нельзя делать 18 апреля

* Заниматься тяжелым физическим трудом.

* Ссориться, выяснять отношения.

* Употреблять алкоголь.

* Грустить — весь год проведешь в печали.

Лунный календарь 18 апреля

Фаза Луны: Растущая Луна.

Луна находится в знаке зодиака Телец.

По прогнозам астрологов, это удачное время для новых дел. Первую половину дня можно посвятить обдумыванию плана, а во второй половине — приступить к намеченному. День, согласно звездным предсказаньям, подойдет для решения финансовых вопросов и заключения контрактов.

Так как в этот день повышается целеустремленность и работоспособность, важно успеть поймать это настроение. Но, если верить астрологическим прогнозам, сегодня есть риск повышенной агрессии, поэтому контакты лучше сократить. Если необходимо пообщаться с кем-то, старайтесь держать эмоции под контролем. Чтобы сбросить напряжение, можно заняться физической активностью: сходить в спортзал или бассейн.

18 апреля родились люди под знаком зодиака Овен. Их планета-управитель — Марс. Овны обладают решительностью и целеустремленностью, могут проявлять вспыльчивость.

Какие исторические события произошли 18 апреля

* 1791 год — английский парламент отказался наложить запрет на рабство в африканских колониях.

* 1870 год — Ватиканский собор принял догмат о непогрешимости Папы Римского.

* 1902 год — в Великобритании впервые опознали преступника по отпечаткам пальцев.

* 1909 год — папа Римский Пий X признал Жанну д'Арк блаженной.

* 1912 год — более 700 выживших пассажиров «Титаника» доставлены в Нью-Йорк.

* 1922 год — в Москве основана футбольная команда «Спартак».

* 1923 год — по инициативе Феликса Дзержинского в СССР создано спортивное общество «Динамо».

* 1927 год — Ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания.

* 1938 год — в комиксах Action Comics дебютировал Супермен.

* 1946 год — в связи с созданием ООН Лига Наций завершила работу.

* 1949 год — Ирландия вышла из Британского содружества.

* 1967 год — завершено строительство Красноярского водохранилища, одного из крупнейших искусственных водоемов в мире.

* 1999 год — знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки сыграл свой последний профессиональный матч.

Кто родился 18 апреля

* В 1480 году родилась Лукреция Борджиа — дочь папы Римского Александра VI, часто описываемая в литературе и живописи как преступница, олицетворение зла и разврата.

* В 1881 году родился Макс Вебер — американский художник-абстракционист.

* В 1917 году родился Георгий Вицин — актер театра и кино, народный артист СССР.

* В 1929 году родилась Галина Брежнева — дочь генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

* В 1931 году родилась Нина Гуляева — актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, озвучившая Буратино в «Приключениях Буратино» и Чиполлино в одноименном мультфильме.

* В 1955 году родился Майк Науменко — советский рок-музыкант, лидер группы «Зоопарк».

Кто скончался 18 апреля В 1849 году умер Карл Росси — архитектор итальянского происхождения, автор многих исторических зданий Санкт-Петербурга.

В 1850 году умерла Анна Мария Тюссо — скульптор, основательница музея восковых фигур в Лондоне.

В 1955 году умер Альберт Эйнштейн — физик, автор теории относительности.

Кто отмечает дни рождения

* 89 лет исполняется Светлане Немоляевой — актрисе театра, кино, народной артистке РСФСР, звезде фильмов «В ожидании чуда», «Служебный роман», «Гараж».

* 86 лет исполняется Владимиру Васильеву — артисту балета, балетмейстеру, хореографу, театральному режиссеру, народному артисту СССР.

* 86 лет исполняется Джозефу Голдстайну — американскому химику, молекулярному генетику, лауреату Нобелевской премии.

* 55 лет исполняется Екатерине Семеновой — актрисе театра и кино, звезде телесериала «Две судьбы».

* 55 лет исполняется Дэвиду Теннанту — британскому актеру, исполнившему роли Четырнадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто», Барти Крауча-младшего в фильмах о Гарри Поттере, демона Кроули в сериале «Благие знамения».

* 54 года исполняется Евгению Гаркушеву — российскому писателю-фантасту.

* 52 года исполняется Эдгару Райту — режиссеру фильмов «Зомби по имени Шон» и «Скотт Пилигрим против всех».

* 50 лет исполняется Мелиссе Джоан Харт — звезде сериала «Сабрина — маленькая ведьма».

* 47 лет исполняется Кортни Кардашьян — фотомодели, актрисе, сестре Ким Кардашьян.

* 41 год исполняется Елене Темниковой — российской певице, экс-участнице группы Serebro.

* 39 лет исполняется Рози Хантингтон-Уайтли — модели, жене Джейсона Стетхэма.

* 32 года исполняется Аглае Тарасовой — российской киноактрисе, известной по ролям в фильмах «Лед», «Холоп 2».