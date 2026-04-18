В Брянской области при атаке БПЛА погиб мирный житель. Военная операция, день 1515-й

Воздушная тревога отменена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Служебное расследование начато после стрельбы сотрудников военкомата по автомобилю в Киеве, автомобиль остановили для проверки военно-учетных документов, однако водитель отказался выполнять требования и попытался скрыться.
Военнослужащие ВСУ считают, что при отправке на сумское направление вернуться обратно или дождаться ротации практически невозможно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» уничтожили одним FPV-дроном склад с боеприпасами ВСУ в Сумской области.
🔴 ВСУ с помощью дрона атаковали территорию Брянской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Военнослужащие зенитного дивизиона 4-й отдельной мотострелковой бригады на константиновском направлении в ДНР уничтожают 80% украинских беспилотников дронами-перехватчиками, а остальные 20% сбивают из стрелкового оружия и ПЗРК, сообщил ТАСС командир зенитного дивизиона Южной группировки войск.
🔴 ВСУ нанесли целенаправленный удар по кладбищу в Днепрорудном Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Президент Украины Владимир Зеленский заранее знал о плане диверсии на газопроводах «Северные потоки» и согласовал ее проведение, говорится в расследовании журналиста The Wall Street Journal Бояна Панчевски.
Американская сторона заверяет, что остается привержена пониманиям, достигнутым на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
Трансформатор взорвался и загорелся в Киеве, в городе начались перебои с электроснабжением, передает агентство УНИАН.
Издание «Страна» сообщает о новом ракетном ударе по центру Харькова.
Число погибших в результате стрельбы в Киеве выросло до шести, заявил мэр города Виталий Кличко.
Украинское командование перебросило на волчанский участок фронта в Харьковской области штурмовые отряды 214 отдельного батальона «ОПФОР». Это спецподразделение было сформировано в 2016 году и подготовлено инструкторами из США, пишет канал «Северный ветер».
Число пострадавших в результате стрельбы в Киеве увеличилось до 15 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Открывший в Киеве стрельбу злоумышленник ликвидирован при штурме, количество пострадавших увеличилось до 10 человек.
L'AntiDiplomatico: глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр не разделяет взгляды других европейских лидеров насчет помощи Украине.
«Мадьяр не спешит передавать Украине средства, необходимые его собственной стране. Еврокомиссия вынуждена оказывать на него давление, в то время как сам Будапешт требует скорейшей разблокировки более €17 млрд из фондов ЕС, в которой ранее было отказано Виктору Орбану», — говорится в публикации.
ВСУ вновь атаковали территорию Белгородской области, в Шебекинском округе пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в результате инцидента со стрельбой и взрывом в центре Киева погибли два человека, пострадали пять.
В центре Киева произошла стрельба — погибли четыре человека, сообщает издание «Новости. Live».
Военнослужащие Южной группы уничтожили наблюдательный пункт с живой силой ВСУ на славянском направлении, сообщили в Минобороны России.
🔴 Дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в брянском селе Чернооково — одна женщина погибла, еще одна получила ранения, сообщил губернатор Богомаз.
Украинские паблики сообщают о ракетном ударе по объекту в центре Харькова, с места взрыва поднимается столб дыма.
🔴 Минобороны: российские средства ПВО за 8 часов перехватили и уничтожили над регионами РФ 46 украинских БПЛА.
ВСУ с помощью дрона атаковали автомобиль в Курской области, пострадали трое мирных жителей, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Будущая военная помощь Украине не может зависеть от Соединенных Штатов, заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби, передает Politico. По его словам, поддержка Вашингтона в значительной степени опиралась на «истощение ограниченных запасов США», при этом данный подход более не является устойчивым.
«Европа должна ускорить принятие на себя основной ответственности за обычную оборону континента. Это не вопрос выбора, а стратегическая необходимость», — подчеркнул Колби.
Сотрудники военкомата в Киеве открыли огонь по автомобилю во время силовой мобилизации, сообщило украинское новостное агентство УНИАН.
В аэропортах Вологды и Череповца отменены введенные утром ограничения на полеты, сообщает Росавиация.
Боевая подготовка и слаживание штурмовых групп группировки «Запад» в тыловом районе спецоперации. Видео: Минобороны РФ.
В аэропорту Кирова сняты введенные около шести утра ограничения на полеты, сообщает Росавиация.
В Самарской области отменен объявленный сегодня ночью сигнал опасности атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Западные страны стремятся сделать Украину «триггером глобальной угрозы», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.
«Уже третий раз за современную историю человечества именно из Европы будет исходить глобальная угроза», — отметил министр, подчеркнув, что европейские страны сейчас добиваются того, чтобы этим триггером стала Украина.
После урегулирования конфликта в Иране международному сообществу следует сразу переключить свое внимание на дипломатический процесс по Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая на Антальском дипломатическом форуме.
«Война [США и Израиля с Ираном] отвлекла внимание от переговоров по украинскому конфликту. Как только будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение с Ираном, нам необходимо немедленно переключить внимание обратно на переговоры по Украине», - сказал он.
В аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары, Ульяновска и Чебоксар сняты ограничения на полеты, сообщает Росавиация.
Европейские союзники Киева, входящие в «коалицию желающих» по поддержке Украины, пытаются создать видимость решительности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.
«Вот они придумали это название, но сейчас они больше похожи на «коалицию желающих казаться настоящими», а у меня такое ощущение, что очень скоро это все превратится в «коалицию отжелавших», — отметил он.
В Брянской области мужчина ранен после того, как попытался поднять взрывное устройство, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Инцидент произошел в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавший доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.
За минувшие сутки территориальные подразделения самообороны «БАРС-Белгород» и «Орлан» сбили в Белгородской области 47 беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Тема возобновления переговоров по Украине не является приоритетом номер один, Россия их никому не навязывает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. При этом, по его словам, Москва положительно воспринимает возможность возобновления переговоров в Стамбуле.
В течение последнего полугода Украина справляется с выполнением минимального плана по мобилизации, но ситуация остается «очень сложной», заявил глава офиса президента страны Кирилл Буданов. По его словам, несмотря на трудности, все ответственные структуры обеспечивают выполнение поставленных задач, хоть и дается это «абсолютно нелегко».
❗ В Запорожской области ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Зафиксировано не менее 12 взрывов, сохраняется опасность повторных ударов.
❗ За минувшие сутки потери ВСУ составили 1145 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.
Из техники уничтожены:
— 568 беспилотников;
— 85 автомобилей;
— 28 артиллерийских орудий;
— 12 бронированных машин;
— 1 установка реактивной системы залпового огня.
В Новокуйбышевске и Сызрани (Самарская область) эвакуирован персонал предприятий, подвергшихся атакам беспилотников.
«Сегодня атакованы и промышленные предприятия региона. На местах работают экстренные службы. Персонал был эвакуирован. По предварительной информации, пострадавших нет», - сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Росавиация сообщает, что в аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения, введенные сегодня около семи часов утра.
В аэропортах Пензы и Саратова сняты введенные ночью ограничения на полеты, сообщает Росавиация.
Колумбийские наемники, завербованные ВСУ, едут на Украину с пересадками в Европе, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник. По словам собеседника агентства, наемники сначала прилетают в Испанию, потом добираются до Германии, откуда на автобусе доезжают до Польши и уже оттуда — на Украину.
Наземные роботизированные комплексы (НРК) должны выполнять в зоне боевых действий 100% фронтовой логистики, заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.
«Ключевая задача – удовлетворить запрос фронта на НРК и ускорить поставки в войска. НРК выполняют важные задачи по логистике и эвакуации на фронте. Только за март – более 9000 миссий, выполненных военными. Наша
цель – 100% фронтовой логистики должны выполнять роботизированные системы», – заявил Федоров.
Боевая работа мобильных огневых групп костромских десантников группировки «Днепр» на левом берегу Днепра в Херсонской области. Видео: Минобороны РФ
За ночь подразделения ПВО, военнослужащие Вооруженных сил и Росгвардии отразили в Запорожской области отразили атаки более 30 беспилотников, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«К сожалению, есть пострадавшие: в Куйбышевском округе при атаке на легковой автомобиль ранен мужчина 1956 года рождения, в Михайловском округе ранен мужчина 1983 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы, им оказывается помощь», — отметил он.
За минувшие сутки Белгородская область была атакована 159 беспилотниками противника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадали шесть человек, всем оказана необходимая помощь. Повреждены жилые дома, коммерческие объекты, линия электропередачи.
В Туапсе ликвидировано открытое горение, возникшее в результате атаки БПЛА в ночь с 15 на 16 апреля, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
За сутки в Горловке (ДНР) зафиксирован один обстрел со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранены два человека, повреждены многоквартирный дом и автомобиль.
За ночь над Севастополем и окрестной акваторией Черного моря были уничтожены 22 воздушных цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Пострадавших нет. В районах Голландия и Инкерман в нескольких зданиях выбиты окна, а в Ушаковой балке на строительной площадке загорелся сварочный пост.
«В Гагаринском районе сбитый БПЛА упал на резервуар в районе микрорайона Казачья Бухта. Никто из людей не пострадал. Дым, который видно сейчас — это догорают остатки топлива. Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя: никаких стратегических запасов там не было», — сообщил он.
В Черниговской области Украины в результате воздушной атаки поврежден важный энергетический объект, сообщает «Интерфакс-Украина». Без света остались 380 тыс. абонентов в городах Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич, Черниговском, Нежинском и Прилуцком районах.
Боевая работа артиллерии в Запорожской области. Видео: Минобороны РФ.
Система РЭБ «Купол Донбасса» за минувшие сутки нейтрализовала над Донецкой народной республикой 12 дронов самолетного типа, сообщили в штабе обороны региона.
В аэропортах Вологды и Череповца введены временные ограничения на полеты, сообщает Росавиация.
За прошедшие сутки над Курской областью были сбиты 46 беспилотников, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Дроны сбросили семь взрывных устройств. Кроме того, противник 25 раз применял артиллерию.
Прилеты БПЛА по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани в Самарской области подтвердил губернатор Вячеслав Федорищев. По предварительным данным, пострадавших нет.
За ночь над тремя городами и девятью районами Воронежской области были перехвачены сорок четыре беспилотника противника, сообщает губернатор Александр Гусев.
«По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА ушиб плеча получила жительница Воронежа. Ей уже оказана вся необходимая медицинская помощь. Девушка находится дома», — написал губернатор.
В Самарской области зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям, сообщает Telegram-канал «ЧП Самара». Иные подробности пока не приводятся.
При ночной атаке беспилотников ВСУ в Ульяновской области перехвачены три дрона, сообщил губернатор Алексей Русских. Обломки упали на территории Новоспасского района, пострадавших и разрушений нет.
В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на полеты, сообщает Росавиация.
Прошедшей ночью над Брянской областью силы ПВО сбили 23 беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
❗ 258 беспилотников противника перехвачены дежурными силами ПВО за минувшую ночь, сообщает Минобороны РФ.
Дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби предупредил, что будущая военная поддержка Украины не должна зависеть от США, пишет Politico. Он призвал союзников увеличить собственное финансирование и производство в военной сфере.
«Европа должна ускорить принятие на себя основной ответственности за оборону континента. Это не вопрос выбора, а стратегической необходимости», — сказал Колби.
Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1 155 военнослужащих на всех направлениях СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.
В аэропортах Бугульма и Нижнекамск введены временные ограничения на полеты, сообщает Росавиация.
В Самарской области сбитый беспилотник упал в городе Новокуйбышевск в непосредственной близости от роддома, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В здании выбиты стекла, пострадавших нет. Все пациентки и дети переведены в соседние медучреждения.
В Севастополе после падения сбитого БПЛА загорелся резервуар с топливом в районе микрорайона Казачья Бухта, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
«Площадь пожара небольшая. Никто из людей не пострадал», — отметил он.
На нефтебазе в Тихорецке Краснодарского края произошел пожар, пострадавших нет, сообщает ТАСС.
В Ленинградской области за ночь были сбиты 27 беспилотников противника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется.
Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано», — отметил он.
Сегодня 1515-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.