В Брянской области при атаке БПЛА погиб мирный житель. Военная операция, день 1515-й

Будущая военная помощь Украине не может зависеть от Соединенных Штатов, заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби , передает Politico. По его словам, поддержка Вашингтона в значительной степени опиралась на «истощение ограниченных запасов США» , при этом данный подход более не является устойчивым.

«Европа должна ускорить принятие на себя основной ответственности за обычную оборону континента. Это не вопрос выбора, а стратегическая необходимость», — подчеркнул Колби.