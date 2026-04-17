«Не ждать, когда дроны упадут на голову». К защите Ленобласти от БПЛА привлекут резервистов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о привлечении резервистов к защите региона от участившихся атак беспилотников. С добровольцами заключат трехлетние контракты, после чего сформируют мобильные огневые группы, которые будут отражать нападения на предприятия и критически важные объекты инфраструктуры. Сегодня, 17 апреля, регион вновь подвергся ударам украинских дронов.

В связи с участившимися атаками беспилотников на Ленинградскую область для защиты региона сформируют специальные подразделения, состоящие из резервистов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Принято решение о создании дополнительных мобильных огневых групп, которые будут размещаться на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры, а также поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС-ПВО и отдельных воинских подразделений», — написал глава региона.

Записываться в мобильные группы губернатор призвал как ветеранов боевых действий, так и просто отставных военнослужащих. Он уточнил, что с добровольцами будут заключать трехлетний контракт резервиста. Кроме того, участников подразделений трудоустроят на работу на предприятия и в организации, которые они будут защищать.

«При этом максимальная служба на казарменном положении для защиты Ленинградского неба [составит] от 2 до 6 месяцев, минимальный срок 2 месяца — до 6 месяцев по решению резервиста», — добавил Дрозденко.

Все необходимое для работы групп имущество и технику, в том числе автомобили, закупят правительство Ленобласти и сами предприятия.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев поддержал инициативу правительства Ленобласти. В разговоре с «Осторожно Media» он отметил, что в некоторых других регионах практика привлечения резервистов уже давно существует. Вступивших в подразделения добровольцев обучают и обеспечивают оружием, после чего они охраняют важные государственные объекты. На вопрос о необходимости таких мер он ответил:

«Ну, если на Ленинград летят дроны? Или вы хотите, чтобы ваш Собор разбомбили? У вас же есть необходимость, чтобы вас защищали? <…> Это давно надо было сделать, не ждать, когда дроны упадут на голову».

Соболев подчеркнул, что принуждать к заключению контракта никого не будут. При этом, по его мнению, среди добровольцев окажется много уже действующих сотрудников предприятий, нуждающихся в защите.

Депутат также заявил, что дроны на Ленобласть летят с территории прибалтийских государств, Польши и Финляндии.

Регулярные атаки

В ночь на 17 апреля Ленинградская область подверглась очередной атаке украинских беспилотников. Всего в регионе сбили 12 дронов, некоторые из которых причинили ущерб, рассказал Дрозденко. Так, в Ломоносовском районе осколки повредили «транспортное средство» и выбили окна в здании. Обошлось без пострадавших.

«В Выборгском районе в Ермилове при отражении атаки БПЛА в результате падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пострадавших нет», — губернатор написал об еще одном инциденте.

По данным портала Life.ru, в аэропорту Пулково из-за введения ограничений отменили как минимум восемь вылетающих рейсов и шесть — прибывающих, еще не менее 11 самолетов задержали.

В 2026 году атаки дронов ВСУ на Ленинградскую область стали регулярными. 15 апреля во время отчета перед Законодательным собранием Дрозденко раскрыл, что с января по март в регионе сбили 343 беспилотника.

«Целью атак были объекты экономики, портовые мощности, а также попытка посеять панику и вызвать социальное напряжение»,
— пишет пресс-служба администрации области.

Читайте также
Пожар в порту и сотни задержанных рейсов: Ленобласть подверглась крупнейшей атаке дронов с начала СВО

Крупнейшую атаку Ленинградская область перенесла 22 и 23 марта. Всего в небе над регионом сбили более 70 дронов. Некоторые беспилотники повредили емкости с нефтепродуктами в порту Приморска, вызвав мощный пожар. Кроме того, один из дронов выбил окна в трех квартирах дома в деревне Изора Гатчинского округа, а в районе поселка Ермилово Выборгского районе урон был нанесен опоре ЛЭП.

Также в конце марта ВСУ неоднократно атаковали порт Усть-Луга и находящиеся там нефтегазовые объекты.

 
Теперь вы знаете
Чем опасен лишний вес в детстве и к каким болезням он может привести
