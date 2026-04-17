Иран открыл Ормузский пролив. Конфликт с США исчерпан?

МИД Ирана объявил о решении открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Поводом для этого стало достижение Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня. При этом военные корабли по-прежнему не могут проходить по этому морскому пути. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран, но добавил, что американский флот продолжит блокаду иранских портов. Он также отверг помощь НАТО и допустил скорое достижение сделки с Ираном.

Власти Ирана открыли Ормузский пролив для судоходства благодаря достигнутому между Израилем и Ливаном перемирию. Об этом в соцсети X объявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи.

«В соответствии с прекращением огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, уже объявленному Организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран»,
— написал дипломат.

Гостелерадио Ирана (IRIB) уточнило, что через пролив могут проходить только гражданские суда, в то время как для военных кораблей он остается закрытым. Как заявил агентству Reuters неназванный иранский чиновник, Тегеран полностью возобновит судоходство в регионе только в случае, если страны Запада разблокируют замороженные иранские активы.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал в соцсети Truth Social на это решение, поблагодарив Тегеран за открытие морского пути. При этом он назвал Ормузский пролив «проливом Ирана». Тем не менее позже он объявил о продолжении блокады иранских портов:

«Блокада портов Ирана будет сохраняться до тех пор, пока наша сделка не будет завершена на 100%».

По его оценкам, завершение конфликта произойдет уже в скором времени, поскольку сторонам удалось согласовать большинство пунктов договора.

Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что в случае новых ударов США по Ирану Тегеран снова закроет пролив: «Если будет какая-то эскалация, то его полностью заблокирует Иран, а американцы, скорее всего, для некой демонстрации силы попытаются его повторно разблокировать».

По мнению эксперта, именно по действию сторон в Ормузском проливе можно будет судить, удалось ли Тегерану и Вашингтону достичь договоренностей.

Европа готовится отправить корабли, Трамп отказывается от помощи

Вскоре после новостей о разблокировке пролива Трамп в Truth Social заявил, что НАТО предложило свою помощь американскому флоту, однако политик ее отклонил.

«Когда ситуация в Ормузском проливе разрешилась, мне позвонили из НАТО и спросили, нужна ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят просто загрузить свои корабли нефтью», — написал глава Белого дома.

Он добавил, что ранее США нуждались в помощи союзников по блоку, но те оказались бесполезны. Он также вновь назвал альянс «бумажным тигром».

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам посвященного Ормузскому проливу саммита объявил, что Соединенное Королевство и Франция возглавят многонациональную миссию «по защите свободы навигации» через этот морской путь. Однако начнется она только когда «позволят условия».

«Это будет исключительно мирная и оборонная миссия, чтобы дать уверенность гражданским судам и поддержать усилия по разминированию», — утверждает глава британского правительства.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, для участия в миссии его страна может перебросить к проливу корабли из Средиземного и Красного морей.

Сложные переговоры и скорая сделка

11 апреля в Исламабаде впервые с начала войны состоялись переговоры Ирана и США. Они закончились провалом — сторонам не удалось договориться. По словам Арагчи, это произошло из-за непостоянства позиции Вашингтона:

«Несмотря на прогресс в ходе переговоров по значительной части вопросов, США из-за своего максималистского подхода и постоянной перемены требований помешали выработке соглашения».

Более того — Трамп объявил, что США также начали блокаду пролива. Тем не менее в следующие несколько дней нескольким судам все-таки удалось пройти через закрытый участок, не встретив сопротивления ни со стороны американцев, ни со стороны иранцев.

Несмотря на ухудшение обстановки, СМИ сообщали о планах сторон провести новый раунд переговоров. Как пишет портал Axios, встреча пройдет 19 апреля в Исламабаде. Позже источники издания заявили, что за прошедшую неделю Вашингтону и Тегерану удалось существенно продвинуться в выработке договора о прекращении боевых действий. Как утверждают источники Axios в американском правительстве, стороны уже завершают составление трехстраничного мирного плана, однако по некоторым ключевым пунктам разногласия сохраняются.

Сам Трамп в комментарии изданию и вовсе допустил, что сделка может быть достигнута уже на этой неделе: «Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить сделку. Думаю, встреча, вероятно, состоится на выходных. Считаю, что мы добьемся сделки в течение следующего дня или двух».

 
