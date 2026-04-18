Арест на 15 суток. В ФСБ разъяснили последствия отказа разблокировать телефон на границе

Отказ разблокировать телефон при въезде в РФ может привести к аресту на 15 суток

Сотрудники ФСБ разъяснили представительству минтруда Таджикистана в России, что пограничники вправе требовать разблокировать мобильные устройства при пересечении границы. За отказ выполнить такое требование может последовать административное наказание, включая арест до 15 суток. Юристы указывают на возможное противоречие подобных практик Конституции.

Отказ разблокировать мобильный телефон или другое устройство по требованию пограничника при въезде в Россию может привести к аресту на срок до 15 суток. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства министерства труда Таджикистана в РФ со ссылкой на ФСБ.

«Пограничная служба ФСБ России официально подтвердила право сотрудников осуществлять осмотр личных телефонов, ноутбуков и иных электронных устройств при пересечении государственной границы», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что такие меры нужны для противодействия экстремизму и контрабанде. Право осматривать вещи прибывающих в страну людей предоставляется сотрудникам ФСБ законом «О Государственной границе Российской Федерации».

Отказ же разблокировать устройство и передать его проверяющему может расцениваться как неповиновение законному требованию должностного лица, добавляют в представительстве. Как указано в Кодексе об административных правонарушениях, за это грозит штраф до 7 тысяч рублей, либо арест.

«В этой связи гражданам [Таджикистана], направляющимся в Российскую Федерацию, рекомендуется учитывать данные требования для предотвращения возможных затруднений при пересечении границы», — резюмировали в пресс-службе.

Кому грозят проверки телефонов

Адвокат Олег Зернов рассказал порталу «Ридус», что обычно под проверку устройств попадают иностранцы, но столкнуться с таким требованием могут и россияне.

«На сегодняшний день требование показать содержимое телефона на границе — норма жизни. Многих не пускают после проверки подписок в соцсетях. В большинстве случаев проверяют иностранцев, но но проверке могут подвергнуться и граждане России . Особенно в случае посещения недружественных государств», — объяснил юрист.

При этом он уточнил, что пограничники не имеют права не впустить в страну граждан России. Он также указал на правовую коллизию, связанную с тем, что тайна переписки защищена Конституцией .

«Ее решит суд, так как в связи с усилением мер безопасности телефоны начнут проверяться более интенсивно», — добавил Зернов.

Пока подобные дела не доходили до суда, уточнил он. Тем не менее адвокат выразил уверенность, что однажды такой прецедент произойдет.

Как вести себя при требовании разблокировать телефон

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» также напомнил о 23-й статье Конституции, гарантирующей защиту переписки. По его словам, «осмотр вещи» не означает «доступ к переписке, почте, мессенджерам и облаку» , а прямой нормы, обязывающей предоставлять властям доступ к данным устройств, нет.

«Мой совет такой: само устройство как вещь лучше предъявить, но если от вас требуют разблокировать телефон, открыть приложения, переписку, фото, облако или «показать режимы», спокойно просите сотрудника назвать конкретное правовое основание такого требования со ссылкой на норму закона и разъяснить ваш процессуальный статус.

При составлении любых материалов, досмотре вещей или попытке вменить неповиновение сразу заявляйте о желании воспользоваться помощью защитника и просите процессуального оформления», — посоветовал юрист.

Арест грозит не «за любой отказ», а за неповиновение законному требованию, подчеркнул Жорин. Таким образом, полный отказ предъявить телефон как вещь несет риски, однако отказ разблокировать устройство является «спорным вопросом», требующим законного обоснования.