«Радикально снижать не готовы». Что будет со ставкой ЦБ 24 апреля?

ЦБ на заседании 24 апреля, скорее всего, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дали опрошенные экономисты и финансовые аналитики. По их словам, ставки по вкладам в срок от трех дней до двух недель после заседания упадут вслед за ключевой ставкой. В то же время кредиты будут дешеветь медленнее, а рубль практически не отреагирует на решение ЦБ, уверены экономисты.

ЦБ 24 апреля с большой долей вероятности в восьмой раз подряд снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Так считают семь экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru». По их словам, инфляция приближается к нижней границе прогноза регулятора, а экономика замедляется сильнее, чем ожидал ЦБ. На этом фоне у Банка России появляются основания для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

«ЦБ прогнозировал, что годовая инфляция по итогам первого квартала составит 5,8–6,8%. Мы ожидаем, что годовая инфляция в марте составит 5,9%, то есть по нижней границе прогноза ЦБ. Банк России прогнозировал, что рост ВВП в первом квартале составит 1,1–2,1%. При этом Минэк оценил падение ВВП в феврале на 1,5% после сокращения на 2,1% в январе, за январь-февраль ВВП снизился на 1,8%. Индексы деловой активности за март указали на сокращение деловой активности как в промышленности, так и в секторе услуг. Поэтому мы ожидаем, что ЦБ продолжит аккуратно снижать ключевую ставку уже стандартным шагом 50 б.п.», — отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru».

В пользу более осторожного шага говорят инфляция выше целевых 4%, неопределенность вокруг бюджетной политики и внешние риски, включая ситуацию на Ближнем Востоке, сказал Васильев. Поэтому снижение сразу на 1 п.п. выглядит маловероятным, но и сохранение ставки стало бы слишком жестким сигналом для экономики.

«Радикально снижать ставку ЦБ не готов из‑за внешних рисков и все еще повышенных инфляционных ожиданий россиян, но и «пауза» выглядела бы слишком жестким сигналом на фоне замедления экономики. Поэтому уменьшение ставки на 50 б.п. — компромиссное и наиболее логичное решение»,

— добавил стратег «СберИнвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров.

Что будет с вкладами

Ставки по вкладам повторяют траекторию движения ключевой ставки. Если регулятор снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 процентного пункта), то депозиты подешевеют на сопоставимую величину. По словам экспертов, российские банки оперативно отреагируют на решение ЦБ: крупнейшие кредитные организации снизят ставки в течение трех дней после заседания, а остальные игроки — в течение одной-двух недель после решения ЦБ.

«Максимальная ставка по вкладам в российских рублях в топ-10 банков по объему привлечения депозитов сползла к 13,5% к концу марта. К маю, вероятно, она опустится ниже 13%. Как и после предыдущих снижений ключевой ставки, наиболее привлекательные условия останутся по коротким вкладам на три-шесть месяцев», — сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

По прогнозу доктора экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрия Шедько, ставки по краткосрочным вкладам (до трех месяцев) снизятся до 13,5%, по среднесрочным депозитам (на три-шесть месяцев) — до 12,5%, по долгосрочным вкладам (девять месяцев) — до 13,1% годовых.

Тем не менее доходность по вкладам в два-три раза превосходит уровень инфляции, подчеркнул кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он считает вклад лучшим финансовым инструментом в 2026 году с точки зрения оптимального сочетания отсутствующего риска потери средств (в пределах 1,4 млн рублей) и высокой доходности. Например, разместив сегодня 500 тыс. рублей на банковский вклад, в середине октября можно забрать порядка 536 тыс. рублей, включая 36 тыс. рублей в виде процентов, констатировал Балынин.

Шедько рекомендовал россиянам открывать вклады на средний или длительный срок (три-девять месяцев), чтобы зафиксировать текущую доходность (в районе 13–13,6%), которая через пару месяцев может стать недоступной.

«Стоит создать свою «лесенку вкладов»: разделить планируемые к размещению средства на три-четыре части и открыть вклады с разными сроками (три, шесть, девять и 12 месяцев). По мере окончания коротких вкладов деньги можно будет реинвестировать или потратить на летний отдых, а длинные вклады сохранят высокую ставку. Часть средств стоит держать на накопительных счетах для создания подушки безопасности. Держателям крупных сумм имеет смысл рассмотреть альтернативные инструменты, например облигации федерального займа или инвестиционные слитки из драгметаллов и монеты», — посоветовал Шедько.

Что будет с кредитами

Ставки по кредитам тоже повторяют траекторию движения ключевой ставки, но менее оперативно, чем по вкладам. По словам экономистов, ставки по потребкредитам и ипотеке после решения ЦБ продолжат медленно снижаться (в пределах 50 б.п.). Банки поменяют условия по займам в течение двух–четырех недель, считают экономисты.

Экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова уверена, что банки не будут торопиться снижать проценты по потребительским кредитам или ипотеке.

«Ключевая ставка в 14,5% все еще является жесткой мерой. Поэтому после решения ЦБ снизить ключевую ставку мы вряд ли увидим сильное уменьшение ставок по кредитам. Я бы не стала брать новые кредиты, а старалась бы гасить старые, по высоким ставкам. Допускаю, что скорее всего, банки пойдут на снижение процентов по займам тогда, когда регулятор снизит ключевую ставку до 12,5–12%», — сказала экс-сенатор.

Шедько допустил, что рыночная ипотека подешевеет на 0,3–0,5 п.п., а потребительские кредиты — на 0,2–0,4 п.п. после решения ЦБ.

«Средневзвешенные ставки по ипотеке на новостройки могут опуститься до 19,4–19,6%, на вторичном рынке — до 19,1–19,3%. Диапазон ставок по потребительским кредитам сместится к 19,5–29,5%.

Эра высоких ставок по кредитам начнет постепенно завершаться к концу 2027 года. При сохранении текущей траектории смягчения рыночные ставки по ипотеке могут опуститься к концу 2026 — началу 2027 года до 12–13%», — отметил Шедько.

По его мнению, заемщикам стоит воздержаться от долгосрочных обязательств в ближайшие месяцы, отдавая предпочтение программам рефинансирования, которые станут актуальными ближе к осени 2026 года.

Что будет с рублем

По мнению экспертов, рубль в конце апреля может проигнорировать итоги заседания ЦБ как в силу того, что осторожное снижение ключевой ставки уже заложено в базовых ожиданиях финансового рынка, так и по причине увеличения объема экспортной выручки из-за взлета цен на энергоносители начала весны.

«Дополнительно рубль в конце месяца может поддержать налоговый период, тем более что в этом месяце экспортерам предстоит выплата налогов за первый квартал. Отсутствие Минфина на валютном рынке во втором квартале усиливает корреляцию курсов и нефтяных цен. Допускаем импульсы снижения доллара до отметки 75 рублей. Пока есть дисбаланс между растущим предложением зарубежных валют и низким спросом на них монетарный фактор может лишь сдерживать укрепление нацвалюты. Оживление спроса потребителей и импортеров мы ждем летом, тогда же в курс могут начать транслироваться более низкие цены на нефть после пиков (для этого полная деэскалация вокруг Ирана должна наступить в апреле). В июле на внутренний рынок может вернуться Минфин. Летом доллар может подняться к 82-83 рублям», — подчеркнул Бахтин.

По оценке Васильева, в ближайшие две недели после заседания доллар будет стоить 75–80 рублей, евро — 88–94 рубля, юань — 10,9–11,7 рубля.

«В мае эффект высоких нефтяных цен (выше 100 долларов за баррель в марте) скорее всего «дойдет» до российского периметра с лагом, связанным с санкционными ограничениями и задержками расчетов. Поэтому нельзя исключать вероятность краткосрочного укрепления рубля к уровням ближе к 70 за доллар и ниже. Такой эпизод мы рассматриваем как временный: по нашей оценке, курс вернется к более плавной траектории ослабления во второй половине года», — сказал Макаров.

Макаров уточнил, что основной эффект решения по ключевой ставке на валютный рынок обычно распределяется во времени: за один-три дня до заседания рубль отыгрывает ожидания участников рынка, а в течение одного-трех дней после объявления решения — реакцию на фактический шаг ЦБ и комментарии регулятора. Прогноз Макарова предполагает дальнейшее последовательное снижение ключевой ставки до примерно 12% к концу 2026 года. На этом фоне во втором полугодии доллар будет стоить 85 рублей, юань — около 12,5 рубля, считает Макаров.

Что дальше?

Эксперты уверены, что 19 июня ЦБ или сохранит ключевую ставку на уровне 14,5%, или снизит ее еще на 50 базисных пунктов — до 14% .

«Если летний урожай и слабость экономики дадут хороший дезинфляционный эффект, то можно ожидать и снижения на 0,5 п.п. Но сейчас это выглядит благоприятным сценарием. Мартовские данные по расходам бюджета говорят об увеличении бюджетного импульса. Едва ли текущие расходы будут перекрыты доходами от экономики в рамках текущих налоговых ставок. Скорее мы увидим либо рост долга, либо рост рентных налогов. И то, и другое — проинфляционные факторы, и это потребует купирования более высокой средней ставкой во втором полугодии, а, значит, сохранения ставки», — отметил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Балынин считает, что на заседании 19 июня ключевая ставка будет снижена в девятый раз подряд.

«Сила снижения будет определяться динамикой на заседании в апреле: чем ниже выбранный шаг в этом месяце, тем больше вероятность более серьезных действий в июне. При этом суммарно за два заседания в апреле и июне 2026 года мы увидим значение ключевой ставки в диапазоне 12,5–14% с наиболее вероятным исходом в 13,5%. В конце 2026 года — начале 2027 года мы с вероятностью в 90% увидим значение ключевой ставки ниже 10%», — заключил Балынин.