США снова ослабили санкции против России. Под ограничения не попала уже отправленная нефть

США на месяц разрешили сделки с частью российской нефти, фактически смягчив санкционный режим. Минфин выпустил новую лицензию, которая распространяется только на партии, загруженные на суда до 17 апреля. Документ позволяет завершить уже начатые операции.

Министерство финансов США выпустило новую генеральную лицензию, которая временно разрешает операции с российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на суда до 17 апреля.

Разрешение распространяется на сделки по продаже, транспортировке и разгрузке таких грузов, но не распространяется на новые поставки и не касается операций, связанных с Ираном.

Новая лицензия фактически повторяет механизм, который ранее уже применялся Вашингтоном. До этого действовало аналогичное разрешение на операции с российской нефтью, загруженной до 12 марта. Оно было ограничено сроком до 11 апреля и не было автоматически продлено.

Что разрешил минфин США

Согласно тексту лицензии, опубликованному Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), допускаются транзакции, связанные с российской нефтью и продуктами ее переработки, если они были загружены на суда до установленной даты. Документ позволяет завершить ранее начатые логистические и финансовые операции, включая оплату, страхование и фрахт.

Ограничение по дате загрузки означает, что речь идет исключительно о партиях, уже находившихся в цепочке поставок на момент вступления лицензии в силу. Новые отгрузки под действие разрешения не подпадают. Помимо этого, лицензия прямо исключает любые операции, связанные с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения.

При этом документ американского минфина сохраняет ключевые ограничения санкционного режима. В частности, лицензия не отменяет запреты на участие американских лиц и компаний в новых сделках с российской нефтью. Также сохраняются ограничения, связанные с ценовым потолком и финансовыми операциями, введенными ранее странами G7.

В документе подчеркивается, что разрешение не распространяется на операции, в которых задействованы лица, находящиеся под блокирующими санкциями США. Это означает, что даже сделки с разрешенными партиями нефти могут подпадать под ограничения, если в них участвуют санкционные субъекты.

Почему США продлили лицензию

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источники писало, что администрация Дональда Трампа, вероятно, продлит послабление, чтобы снизить давление на мировой нефтяной рынок на фоне войны США и Израиля с Ираном.

По данным агентства, временные разрешения рассматривались как инструмент, который может поддержать предложение нефти на рынке и ограничить рост цен. Источники подчеркивали, что Белый дом и минфин обсуждали продление еще до истечения предыдущего срока.

Продления добивались и импортеры российской нефти в Азии. Так, Bloomberg писал, что несколько азиатских стран, в том числе Индия и Филиппины, призывали минфин США сохранить исключение для российской нефти, уже загруженной на танкеры.